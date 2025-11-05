Al menos nueve muertos en accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

WASHINGTON.- Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky.

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

TRAGEDIA Asciende a 265 la cifra de fallecidos por accidente aéreo en India

CONMOCIÓN Identifican a víctimas de accidente aéreo en Boca Ratón, una familia destrozada por la tragedia

"Las noticias desde Louisville son duras esta noche, ya que el número de muertos ha alcanzado al menos siete, y se espera que esa cifra aumente", escribió en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

"Los equipos de emergencia están en el lugar y trabajando arduamente para extinguir el incendio y continuar con la investigación", publicó el gobernante local en una actualización en X.

UPS había informado en un comunicado que tres miembros de la tripulación estaban a bordo de la aeronave sin confirmar si había víctimas mortales o heridos.

La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 17H15 locales, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Una grabación del sitio accidente mostró una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

El accidente ocurre en medio de uno de los cierres de gobierno más largos en la historia de Estados Unidos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre "caos masivo" debido a la falta de personal de control aéreo.

"Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", dijo Duffy a periodistas.

En un comunicado en X, Duffy calificó las imágenes del accidente como "desgarradoras", y añadió: "Por favor, únanse a mí en oración por la comunidad de Louisville y la tripulación del vuelo afectada por este horrible accidente".

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

Embed

"Daños estructurales"

Autoridades locales informaron que un edificio cercano sufrió daños estructurales, posiblemente por la explosión tras el impacto.

Las autoridades ordenaron el confinamiento de las comunidades en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) alrededor del aeropuerto, como medida preventiva ante los incendios y la posible dispersión de restos.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran investigando las causas del accidente, mientras UPS aseguró que colaborará plenamente con las autoridades federales.

“Estamos al tanto del incidente del vuelo 2976 y trabajamos estrechamente con las agencias competentes para determinar las causas”, indicó la compañía en un comunicado, expresando su preocupación por los tripulantes y sus familias.

"Accidente aéreo"

El siniestro ocurre apenas un mes después de otro accidente aéreo que involucró a un avión de carga en Hong Kong, donde dos personas murieron tras salirse de la pista durante el aterrizaje.

Los aviones MD-11, ampliamente utilizados por empresas de transporte aéreo, han estado involucrados en varios incidentes a lo largo de los años debido a su complejidad de manejo durante el despegue y aterrizaje, lo que ha llevado a que algunas aerolíneas los retiren gradualmente de servicio.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press