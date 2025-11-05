miércoles 5  de  noviembre 2025
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019. La sentencia fue sentenciada por el Supremo aliado a Evo Morales

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

AFP

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un "golpe de Estado" en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando el Supremo estaba bajo las órdenes del entonces presidente Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

Lee además
Presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez
BOLIVIA

Tribunal ordena la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Senkata
Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUSTICIA

Opositor exige la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que ordenó su libertad "en el día".

Añez debe ser sometida a un "juicio de responsabilidades" de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó.

"Se ha visto que" hubo "vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza", puntualizó.

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes desde la red X señaló: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Dijo que sus actos en 2019 los hizo con "la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio".

La expresidenta guarda detención desde 2021.

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.

La política de derecha asumió la presidencia en 2019, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Tras el ascenso de Añez, los seguidores del líder indígena salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 personas fallecidas, la mayoría después de la asunción de Añez.

Juicios contra Añez

El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra Añez por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar protestas de seguidores de Morales durante los primeros días de su gobierno.

Los hechos más graves se reportaron en el poblado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (centro), y en el vecindario de Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste).

La justicia rechazó este otro proceso, con el argumento de que le correspondía un juicio especial, pues los hechos ocurrieron cuando ocupaba el máximo cargo del país.

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció también este miércoles que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Añez.

Sin embargo, expresó sus dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

El senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de Áñez, saludó la decisión judicial. "Recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso", señaló.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales por "trata de personas"

Cruz Roja envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para afectados por el huracán Melissa

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos nueve muertos en accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela
Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), habla con sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York. 
PERFIL

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Un empleado de la construcción, un sector frenado por la crisis inmobiliaria por una caída de más de tres años en las ventas de viviendas.
EEUU

Sector privado crea en octubre más empleos de lo esperado

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas