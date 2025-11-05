miércoles 5  de  noviembre 2025
Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

Nacido en Uganda, de ascendencia india y con sólo siete años de haberse nacionalizado estadounidense, cuenta con el respaldo de figuras de la izquierda radical socialista Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez

El candidato a la alcaldía de Nueva York, el representante estatal Zohran Mamdani (demócrata por Nueva York), habla con sus simpatizantes durante una reunión electoral en The Greats of Craft LIC el 24 de junio de 2025, en el barrio de Long Island City, en el distrito de Queens, Nueva York.&nbsp;&nbsp;

Michael M. Santiago / Getty Images vía AFP

NUEVA YORK - Zohran Mamdani, socialista de filiación musulmana consiguió hacerse con la alcaldía de Nueva York, en las elecciones realizadas este 4 de noviembre.

Antes, había vencido en las primarias a su principal rival republicano, el exgobernador del estado Andrew Cuomo.

Mamdami, quien consiguió ser ciudadano de los EEUU hace apenas siete años, ha mostrado apoyo expreso al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en medio de una controversia con Israel, después del atentado ocurrido frente al Museo israelí, en Washington donde una pareja de jóvenes judíos fue ultimada a balazos.

Durante un debate televisado por un canal estadounidense, después del suceso, Mamdami se negó a decir que el país hebreo tuviera derecho a existir como un estado, según la publicación.

"Mi apoyo al BDS es coherente con la esencia de mi política que es la no violencia", dijo el político de Queens respaldado por los Socialistas Demócratas de América, luego de la insistencia periodística. Y luego expresó: "Creo que Israel tiene derecho a existir y tiene derecho a existir también con igualdad de derechos para todos", intentando modificar su discurso.

El foro se realizó días después de que se puso al descubierto mensajes de Mamdani en redes sociales los cuales el político propalestino lideraba un cántico "BDS" durante una protesta contra Israel el 11 de mayo de 2021, indicaron los reportes.

Su perfil progresista encandiló a los jóvenes votantes en las primarias para las que recibió el respaldo de figuras de la vieja guardia demócrata, como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Nueva guardia contra vieja guardia

Esta elección ha sido considerada desde el principio como una batalla ideológica entre la nueva y la vieja generación del Partido Demócrata, muy tocado tras la derrota de Kamala Harris ante Donald Trump en las presidenciales.

Nacido en Uganda con orígenes indios, Mamdani representa al ala socialista extrema del partido que lideran figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que también le dieron su apoyo.

Mamdani, miembro de la asamblea del estado de Nueva York por el popular barrio de Queens y que se proclama "progresista y musulmán", protagonizó una campaña viral en las redes sociales.

Despertó el entusiasmo de un ejército de jóvenes voluntarios para amplificar sus promesas contra el encarecimiento de la vida, que incluyen según sus promesas, autobuses gratuitos, guarderías y la congelación de los alquileres regulados.

Nueva York alberga una de las mayores concentraciones de millonarios del mundo, pero alrededor de una cuarta parte de su población vive en la pobreza, según un reciente informe de la asociación Robin Hood y la Universidad de Columbia.

La propuesta de Mamdani "es demasiado extremista", dijo Sheryl Stein, una quincuagenaria que trabaja en marketing y se había registrado como demócrata para votar por Cuomo.

"Me encanta la juventud, pero ver a una persona de 33 años sin experiencia dirigiendo la mayor ciudad del país y una de las mayores del mundo da bastante miedo", declaró entonces a la AFP la votante.

La victoria de Mamdani en Nueva York, considerada el corazón del mundo, abre un camino de interrogantes e inquietudes que sólo su desempeño podrá esclarecer.

