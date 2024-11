Surge la 'boyband' DND, con respaldo de Pharrell Williams

Cortesía MS Communications | The Wall Group

MIAMI.- DND – Do Not Disturb – irrumpe como la nueva boyband en la escena musical con una propuesta innovadora que mezcla el pop y el R&B para crear un sonido fresco, en inglés y español, pero retomando el concepto de este tipo de agrupaciones: cinco voces masculinas en plena juventud. Y en esta ocasión de diferentes orígenes.

El concepto de las boybands surgió en las décadas de los años 60 y 70, cuando The Jackson 5 triunfaban. Y luego retomó auge en los 90 e inicio del nuevo milenio, con agrupaciones como Backstreet Boys o NSYNC. Menudo fue otro de estos quintetos que alcanzaron fama. Los chicos de Magneto también cautivaron al público latino. En tiempos recientes, otras boybands como One Direction o la banda de pop coreano BTS han despertado la euforia de la fanaticada en conciertos.

Para conocer más acerca de los proyectos de la emergente agrupación, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó sus integrantes sobre el EP debut titulado La primera vez.

“Somos de distintas partes de Latinoamérica. Estamos trabajando en nuestra música y tratando de emerger en este subgénero que se llama L-pop, que significa una experiencia completa que une baile y canto, con sonidos innovadores y refrescantes que estamos descubriendo gracias a nuestras culturas y de la mano de Pharrell Williams”, dijo Emilio, quien además es actor de teatro musical y trabajó como bailarín en la gira mundial de Bad Bunny.

Sobre cómo ha sido trabajar con el músico y productor estadounidense, autor del éxito Happy, Emiliano comentó:

“Ha sido una experiencia increíble. Y no solo trabjar con Pharrell Williams, sino con todo nuestro equipo de Lionfish. Nosotros llevábamos mucho tiempo haciendo esto, bailando, cantando, tocando instrumentos. Entonces que alguien te vea, te acoja, crea en ti y te de todas las herramientas, vamos a estar eternamente agradecidos por eso”, expresó el joven rapero, quien también es deportista, bailarín y productor de hip hop.

Por su parte, Javier, bailarín, baterista y cantante, recordó cómo surgió la conexión entre los cinco, que nació de manera instantánea.

“Como todo proceso, todo lleva tiempo. Gracias a Dios, llevamos ya un año y medio trabajando juntos y conociéndonos. Y desde el primer día hicimos clic, siempre fuimos lo que somos y eso se fue construyendo mediante el tiempo que hemos pasado juntos. Y puedo decir que lo que aprendí y sigo aprendiendo es que somos cinco y siempre tenemos unos a los otros para apoyarnos. Eso es súper bonito de verdad, y es algo que no tendría un artista en solitario”, expuso el joven nacido en Caracas.

A lo que Emilio agregó:

“Somos cinco con la misma meta y pasión, haciendo que los sueños y la magia pasen. Nos apoyamos y estamos nos estamos descubriendo en este proceso. Nuestro sonido y nuestra hermandad salieron natural, una química linda que podrán ver en nuestro próximo video”, dijo el puertorriqueño.

El material musical con el que la boyband debutó es un EP que lleva por nombre La primera vez, que da título al primer sencillo. Las otras dos canciones son Piña coladas, una composición pegajosa que invita a disfrutar cada momento, y Déjà Vu, una melodía que narra una historia de amor donde sin importar quien se aleje, siempre hallan el camino de vuelta el uno al otro, entre recuerdos y sentimientos.

“La primera vez es un proyecto que nos define, que nos representa, que nos sube a esa montaña rusa desde el principio, donde primero hay que probar un poco de ese sonido latino que todos pusimos para lograr ese sonido tropical, refrescante, como le gusta decir a Emilio. Esa es la primera canción del EP, después tenemos Déjà Vu, con la que podemos representar al pop de Miami y al inglés de Nueva York”, describió Emiliano.

“Y Déjà Vu es una canción que tiene un ritmo un poco afro y pop, es una buena mezcla de ambos, está escrita producida por Capi y escrita por Nija Charles. Es un poryecto del cual estamos muy orgullosos”, agregó.

Emilio, por su parte, indicó que se remontaron a otra época con el sonido de Piña coladas.

“Con Piña coladas, tenemos algo súper tropical. Es una interpretación de la canción de los años 70 de Rupert Holmes, que se llama Escape, que nuestros papás y nuestros tíos se la saben. Hicimos una versión reguetón. Y La primera vez es una fusión de lo que somos nosotros cinco, de nuestras culturas, el reguetón y lo que es la producción de Pharrell Williams. Es una fusión completamente refrescante e innovadora, algo que no se había escuchado, que es este nuevo subgénero, el L-pop”, dijo Emilio.

Asimismo, explicaron que este subgénero no debe confundirse con Latin Pop, porque no está relacionado con un estilo musical y sí con lo que quieren transmitir.

“Lo que estamos tratando de expresar con L-pop es un movimiento, una experiencia distinta, que no tiene nada que ver con el estilo de música que estamos haciendo, sino con lo que significa el show, o sea, el baile, el canto, el nuevo sonido, la mezcla. Eso es DND, eso es L-pop”, indicó Emiliano

El sonido de la nueva boyband se define como una fusión de varios, entre ellos el urbano.

“El del pop, el del reguetón, el sonido de Pharrell, una mezcla de hip hop, tropical y latino, algo nuevo. No podemos decir exactamente el estilo, porque no creo que exista, pero lo podrán escuchar”, añadió.

A la pregunta de si están listos para saltar a la fama y si están conscientes de lo que podría significar, contestaron:

“Sentimos que la fama es un producto en el que podemos estar con mucha gratitud, porque para nosotros significa un mundo que la gente se inspire, le guste y comparta lo que estamos haciendo. Para eso estamos aquí”, expresó Javier.

A lo que Emiliano añadió:

“Lo más importante es que estamos juntos, la hermandad, y que logremos cada cosa juntos. Como parte de una boyband, nosotros estamos muy conectados con todos esos sentimientos, pero la mejor manera de sobrellevarlo (la fama) es estando unidos. Así lo haremos. Siempre habrá problemas o cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero lo importante es que podemos hablar. Esa es la manera como vamos a llevar ese lado quizá no tan lindo de la industria. Y no solo en la música, sino que en cualquier momento en el que tengas éxito, siempre habrá un lado difícil. Y lo sobrellevaremos estando unidos siempre”.

Los dos integrantes introvertidos de DND son Danny e Isaac.

De padres centroamericanos y criado en Miami, Danny se ha dedicado a cantar en la iglesia. También incursionó en el pop y trabajó con Farruko.

Nacido en Nueva York, Isaac estudia baile clásico y contemporáneo, además, integra el equipo de baile de los New York Knicks, de la NBA.