Taylor Swift lidera la lista Billboard 200

A su lado, se ubican Drake y 21 Savage con Her loss, y Bad Bunny con Un verano sin ti en en la tercera posición.

Esta no es la primera vez que Taylor logra dicha hazaña. Sus álbumes 1989 y Fearless estuvieron en liderando la lista por 11 semanas cada uno; Folklore, por ocho semanas; Red, por siete semanas; y Speak Now por seis semanas.

Los proyectos de Taylor Swift la han mantenido en la lista Billboard 200 durante 60 semanas en el puesto número uno.

Por otra parte, en el ranking Billboard Hot 100 se suman todas las semanas las canciones más populares en Estados Unidos, de acuerdo a criterios de ventas, cobertura radiofónica y streaming de audio y video.

Con Anti-hero, Taylor suma su sexta semana consecutiva en el puesto número 1 de la prestigiosa lista.

El podio lo completan Mariah Carey con All I Want for Christmas is you, su icónico éxito navideño, y Brenda Lee con Rockin' around the Christmas tree en el tercero lugar.

Lanzado el pasado 21 de octubre, Midnights es el álbum más vendido del 2022, superándose a sí misma con su álbum Reputation en 2017.