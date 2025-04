Android reiniciará los 'smartphones' que hayan estado bloqueados durante 3 días para mejorar su seguridad

En este sentido, respecto a las novedades de seguridad y privacidad de los dispositivos, Google implementó una nueva función con la que reiniciará los 'smartphones' y tabletas con sistema operativo Android de forma automática, siempre que hayan estado bloqueados durante tres días de forma consecutiva.

Así lo informó en su página de notas de la versión del sistema de Google, donde detalló que se trata de una función pensada para dispositivos móviles como 'smartphones' y tabletas, por lo que no afectará al resto de dispositivos Android, como las TV o PC.

En concreto, esta característica agrega una capa más de seguridad al dispositivo ya que, al reiniciarlo, regresa a un estado de Before First Unlock (BFU), es decir, previo al primer desbloqueo, un momento en el que los datos aún están cifrados porque no se han desbloqueado, así como tampoco se ha introducido la contraseña o el inicio de sesión biométrico y, por tanto, es más complicado acceder a esta información sensible.

De esta forma, si el teléfono o la tableta no se han utilizado en más de 72 horas, se reiniciarán de forma automática de cara a mantenerse en un estado más protegido hasta que vuelvan a ser utilizados, evitando así que puedan ser 'hackeados' a pesar de estar bloqueados.

Se debe tener en cuenta que se trata de una función de seguridad que ya se ha integrado en otros dispositivos, como es el caso de los iPhone con iOS 18.1 y la función de reinicio de inactividad. Precisamente, esta opción reinicia el iPhone cuando pasan 96 horas desde que el usuario desbloqueó el dispositivo por primera vez después de encenderlo.

Con todo ello, la nueva función de reinicio automático se integrará en los 'smartphones' y tabletas Android con el lanzamiento de las novedades de los Servicios de Google Play con la versión 25.14, que se irán implementando durante las próximas semanas.

