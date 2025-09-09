Apple presenta su nuevo iPhone 17 y productos del año

Este martes, la empresa estadounidense Apple celebrará su evento anual de presentación de productos, en el que promete innovación y novedades respecto a versiones anteriores. Los usuarios, seguidores y fanáticos esperan nuevas funciones y capacidades que los impulsen a adquirir nuevos dispositivos como parte de un ciclo de actualización más amplio.

Expertos señalan que el iPhone representa aproximadamente la mitad de los ingresos de Apple. Por ahora, las expectativas de ventas del iPhone siguen siendo modestas. En una nota de investigación publicada el jueves, Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, afirmó que Apple podría aumentar ligeramente el precio de algunos productos de la línea iPhone. “Lo que más importará en el evento de lanzamiento del iPhone es el precio, un factor de crecimiento aún poco apreciado”, escribió.

El analista indicó que una forma en que Apple podría incrementar los precios de manera efectiva sería eliminando los modelos con menor capacidad de almacenamiento.

Apple podría decidir eliminar el modelo de 128 gigabytes del iPhone Pro, lo que convertiría al modelo de 256 gigabytes —100 dólares más caro (1,099 dólares)— en la opción de entrada del iPhone 17 Pro, afirmó.

Se espera que Apple anuncie un nuevo modelo ultrafino del iPhone 17 “Air”; los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max; nuevos modelos de Apple Watch; y los auriculares inalámbricos AirPods Pro 3.

En pocos minutos se revelarán los secretos mejor guardados de la industria de la telefonía.