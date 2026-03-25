miércoles 25  de  marzo 2026
CPAC

Agenda presidencial impide a Trump asistir a importante evento conservador

Se trata de la primera vez en 10 años que el líder republicano Donald J. Trump falta a esta cita anual, que se celebra hasta el sábado en Dallas (Texas)

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald j. Trump no acudirá este año a la conferencia del movimiento conservador estadounidense (CPAC), informó este miércoles a la AFP un responsable de la Casa Blanca.

Se trata de la primera vez en diez años que el líder republicano falta a esta cita anual, que se celebra hasta el sábado en Dallas (Texas).

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La agenda del presidente, inmerso en una guerra contra Irán, está "demasiado cargada", explicó la fuente consultada, que confirmó una información de la revista Time.

La CPAC es la gran cita anual de republicanos y conservadores independientes, que este año afrontan una difícil cita electoral legislativa en noviembre.

Trump utiliza desde 2016 la cita anual para movilizar a sus seguidores y lanzar nuevas ideas a un electorado que lo ha aupado en dos ocasiones a la Casa Blanca, y una tercera que se puso muy en duda con la cuestionada victoria de Joe Biden.

El CPAC es también un lugar de encuentro para líderes internacionales.

El año pasado, el presidente argentino Javier Milei le regaló una motosierra a Elon Musk, que el hombre más rico del mundo blandió en el escenario como símbolo de los recortes en el presupuesto del gobierno estadounidense.

Este año, el presidente polaco Karol Nawrocki figura entre los invitados, al igual que Reza Pahlevi, el hijo del último sah de Irán, que se presenta como una alternativa en caso de caída del régimen iraní.

FUENTE: Con información de AFP.

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