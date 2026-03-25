miércoles 25  de  marzo 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a embajador ante la ONU de Maduro

Samuel Moncada, el embajador ante la ONU de Venezuela, fue sustituido por Coromoto Godoy

Samuel Moncada deja la ONU tras 10 años como embjador en el cargo (AFP)

Samuel Moncada deja la ONU tras 10 años como embjador en el cargo (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Moncada fue designado al puesto por el dictador depuesto, Nicolás Maduro, y se combina como representante permanente del país ante la ONU desde 2017.

Lee además
María Corina Machado afirmó, durante la Conferencia de Energía CERAWeek 2026, que Venezuela tendrá elecciones libres y el pueblo votará de nuevo por el libre mercado, por el derecho a la propiedad, por un futuro definido por trabajo, prosperidad y oportunidad
CONFERENCIA ENERGÉTICA

María Corina Machado en CERAWeek: "Venezuela se convertirá en una potencia global"
El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Relaciones diplomáticas

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU

Rodríguez a través de un mensaje de Telegram informó que Moncada pasaría a cumplir “nuevas tareas internacionales”, sin especificar cuál será su próximo destino. También anunció que la sustituta es quien fue hasta ahora ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

Rodríguez dijo confiar "en su amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país".

El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será, afirmó Rodríguez, “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada", con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

Uno de los cambios más cuestionados fue la baja de Padrino López por Gustavo González López, que tiene varias acusaciones por violación de los derechos humanos.

También eliminó siete organismos, entre ellos varios claves como: el Centro Estratégico de Seguridad y Protección y la fundación Pro Patria 2000. Igualmente, ha reestructurado siete ministerios.

Rodríguez, que era vicepresidente del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado como es la nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, que está por aprobarse en el Parlamento, e impulsó una Ley de Amnistía.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Parlamento chavista designa nueva procuradora general en Venezuela

Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU

Subsecretario de Estado afirma en la ONU que Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Inmigración

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Negociaciones

EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.
SUCESO

Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

El presidente Donald Trump habla con los medios durante la juramentación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Conflicto bélico

Trump dice que Irán le entregó "un regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz

Ron DeSantis y Marco Rubio.
PRISMA POLÍTICO

DeSantis deja la puerta abierta para 2028: ¿Saldrá de Florida el próximo presidente de EEUU?

Te puede interesar

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Por Daniel Castropé
Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
Propuesta

Régimen de Irán rechaza plan de EEUU para terminar ofensiva militar, según TV iraní

Hialeah pide la libertad para el pueblo cubano. 
GRAN MANIFESTACIÓN

Hialeah clama libertad para Cuba en masivo evento en Milander Park

Logo de los gigantes de la tecnología Google y Oracle.
DESIGNaCIONES

Trump nombra a miembros para Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología

Pakistán acoge con beneplácito ser territorio para conversaciones de paz, si así lo deciden EEUU e Irán (AFP)
CONFLICTO BÉLICO

Embajador iraní en Pakistán niega conversaciones sobre el fin de la guerra con EEUU