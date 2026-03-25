Delcy Rodríguez destituye a embajador ante la ONU de Maduro

CARACAS.- La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada , quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Moncada fue designado al puesto por el dictador depuesto, Nicolás Maduro, y se combina como representante permanente del país ante la ONU desde 2017.

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Rodríguez a través de un mensaje de Telegram informó que Moncada pasaría a cumplir “nuevas tareas internacionales”, sin especificar cuál será su próximo destino. También anunció que la sustituta es quien fue hasta ahora ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

Rodríguez dijo confiar "en su amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia en el sistema de Naciones Unidas y defender los intereses del país".

El ministerio de Comercio Exterior será asumido por el economista Johann Álvarez Márquez, cuya gestión será, afirmó Rodríguez, “fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada", con el objetivo de impulsar el posicionamiento de Venezuela en los mercados internacionales, según la presidenta.

El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa, y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

Uno de los cambios más cuestionados fue la baja de Padrino López por Gustavo González López, que tiene varias acusaciones por violación de los derechos humanos.

También eliminó siete organismos, entre ellos varios claves como: el Centro Estratégico de Seguridad y Protección y la fundación Pro Patria 2000. Igualmente, ha reestructurado siete ministerios.

Rodríguez, que era vicepresidente del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado como es la nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, que está por aprobarse en el Parlamento, e impulsó una Ley de Amnistía.

FUENTE: Con información de EFE