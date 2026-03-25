Trump: Régimen iraní quiere pactar, pero lo niegan por miedo a "ser asesinados por su propia gente"

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica

El presidente Donald Trump asiste a la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso en Union Station el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "eliminados" por Estados Unidos .

Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo pero que por temor a ser asesinados, lo niegan en público, durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

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"Temen ser asesinados por su propia gente" y "también temen ser asesinados por nosotros", precisó el mandatario.

La declaración de Trump surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos".

Este miércoles, Irán habría rechazado una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva.

Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

Destrucción de instalaciones militares

Estados Unidos ha "dañado o destruido dos tercios" de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense.

"Hasta la fecha, hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones y misiles, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado", declaró en un mensaje en X el almirante Brad Cooper, que dirige el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Además Estados Unidos ha destruido "el 92%" de la flota iraní, y Teherán "ha perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poder naval y su influencia en la región y en todo el mundo".

Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo

Pero los lanzamientos de misiles balísticos y los ataques con drones desde Irán mantienen, por su parte, una marcada tendencia a la baja, añadió, y destacó que Estados Unidos controla también "el cielo" iraní.

Durante su intervención, Trump se quejó de la cobertura mediática de la guerra debido a que se han publicado diferentes reportes y análisis que cuestionan su visión triunfalista sobre el conflicto que se ha extendido por casi un mes.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

Diez mil objetivos

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares en Irán desde el inicio del conflicto, en una nueva actualización sobre el desarrollo de la guerra.

En un mensaje en video de tres minutos, Cooper indicó que los bombardeos han dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones iraníes dedicadas a la producción de misiles, drones y armamento naval, así como parte significativa de sus astilleros.

El alto mando sostuvo que estas operaciones han reducido de forma considerable la capacidad militar de Irán en varios frentes estratégicos, aunque no ofreció detalles específicos sobre la localización de los ataques ni sobre el estado actual de las fuerzas iraníes.

Cooper tampoco precisó cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto, en medio de la creciente incertidumbre sobre la evolución de la ofensiva y sus posibles implicaciones en la región de Oriente Medio.

Asimismo, el almirante evitó referirse a nuevos esfuerzos para reabrir completamente el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio energético mundial, que Irán mantiene de facto cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo comercial.

FUENTE: Con información de AFP