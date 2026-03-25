Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.

MIAMI. - La líder ilegítima de Venezuela, Delcy Rodríguez, evadió este miércoles el escrutinio de cientos de inversores internacionales al desconectarse de manera abrupta de la cumbre global FII PRIORITY celebrada en el Faena Hotel de Miami Beach.

La funcionaria abandonó la videollamada justo en el momento de la ronda de preguntas, minutos después de anunciar el envío de una delegación diplomática a Washington para restablecer un “diálogo directo” con la administración del presidente Donald Trump y supuestamente “captar nuevas inversiones extranjeras”.

Huida virtual ante el escrutinio

La participación remota de la encargada del régimen venezolano generó un profundo rechazo entre la comunidad de exiliados y provocó cuestionamientos adicionales ante su negativa a enfrentar el panel de discusión con los empresarios presentes.

Aunque Rodríguez finalizó su monólogo con una supuesta disposición para aclarar las dudas del auditorio al ceder la palabra, la líder chavista cortó la transmisión de forma inmediata para evitar el intercambio.

El registro audiovisual del evento capturó el instante preciso en el cual el presentador subió al escenario con la intención de iniciar la ronda de preguntas y recibió al momento la notificación sobre la desconexión unilateral de la mandataria ilegítima.

Esta evasiva obligó a los organizadores a cancelar el segmento de interpelación para dar paso a la siguiente ponencia del foro, una situación que dejó en evidencia la falta de voluntad oficial para someterse al libre escrutinio de la comunidad inversora internacional frente a las múltiples dudas que genera su gestión.

"Guiño diplomático” a Donald Trump

Lejos de la retórica antiimperialista tradicional, la dirigente optó por un enfoque distinto frente al mandatario estadounidense. "Yo sé la propuesta que tiene el presidente Trump, sabemos que venimos de momentos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales y agradezco que en este momento estemos ambos gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva", aseguró Rodríguez ante los inversores internacionales.

Su llamado al diálogo directo con la administración en Washington evidenciaría la urgencia por legitimar su poder y acceder al sistema financiero internacional para sostener una economía erosionada, según analistas internacionales.

Promesas petroleras frente al colapso

Como principal atractivo para el capital foráneo, Rodríguez promocionó una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que promete otorgar un amplio margen de negociación del 64% a los inversionistas privados en materia de reducción de impuestos y regalías.

La vocera de la dictadura intentó posicionar al país como un actor indispensable para el mercado energético mundial tras recordar que poseen las mayores reservas petroleras del planeta con 303.000 millones de barriles y enormes depósitos de gas, unas declaraciones que resultan contradictorias en un evento que debate precisamente la transición hacia nuevas energías y la modernización de la infraestructura digital.

Además, aseveró que el país experimenta 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico y que logró el autoabastecimiento total de combustible sin depender de importaciones.

Sin embargo, estas cifras oficiales omiten el colapso previo del Producto Interno Bruto (PIB) que se contrajo más del 75% en la última década y el paupérrimo estado de las refinerías nacionales que operan a una fracción mínima de su capacidad instalada tras años de desinversión y corrupción.

A esto se suma que la funcionaria justificó recientes caídas en la producción petrolera al denunciar un bloqueo naval ocurrido el pasado mes de diciembre para mantener la narrativa de asedio externo.

Espejismo de seguridad y garantías de papel

Otro punto álgido de la intervención fue el intento de proyectar una imagen de pacificación interna para generar confianza empresarial y disipar los temores del auditorio.

"Venezuela es hoy uno de los países más seguros de nuestra región con tres homicidios por 100.000 habitantes", afirmó Rodríguez, quien pidió que el inversionista sepa que “indistintamente de alternancias políticas hay leyes en Venezuela que permiten el retorno de sus inversiones de manera segura”.

Organizaciones independientes de derechos humanos desmienten esta narrativa oficial al señalar que la disminución temporal de la violencia urbana obedece a la consolidación del control territorial por parte de megabandas criminales y al éxodo masivo de más de ocho millones de ciudadanos que huyeron de la miseria extrema.

De hecho, la propia Rodríguez reconoció indirectamente la magnitud de la tragedia continental al admitir ante el foro en Miami Beach que el volumen de las remesas de los migrantes superó a la inversión extranjera directa en América Latina durante el año 2024.

A su vez, la promesa de protección jurídica ignora por completo el largo historial de expropiaciones forzosas, la ausencia absoluta de un poder judicial independiente y las múltiples demandas internacionales que enfrenta el Estado venezolano por confiscaciones arbitrarias de activos privados durante las últimas dos décadas.

Ataque a la prensa libre como epílogo

Como cierre de su accidentada intervención, la delegada gubernamental arremetió contra los medios de información y rogó a los empresarios que establezcan contacto sin intermediarios.

"No permitamos más que el espacio de diálogo entre nuestros países sea tomado por transnacionales de la comunicación", sentenció.

Asimismo, invitó a los inversores a visitar la nación sudamericana para constatar su supuesta transformación tras comentar que ha tenido más de 236 reuniones desde que está al frente del gobierno.

Esta solicitud de obviar a la prensa independiente revela la incomodidad del régimen ante el escrutinio público internacional en un territorio donde la censura estatal clausura emisoras de radio, bloquea portales de noticias en internet y persigue a comunicadores por reportar la verdadera magnitud de la crisis social.