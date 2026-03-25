Extraditan a Miami-Dade a sospechoso de homicidio ocurrido en 1996 tras casi tres décadas prófugo

Los hechos que involucran a Orozco se remontan al 28 de noviembre de 1996.

MIAMI . - Un expediente que permaneció abierto durante casi 30 años en Miami-Dade vuelve a la esfera judicial tras la extradición desde Perú de Christian Miguel Orosco , señalado como responsable de un homicidio ocurrido en 1996. El acusado se presentó este miércoles ante un tribunal del condado, donde enfrenta un cargo de asesinato , en una audiencia que fue reprogramada para permitir la presencia de su abogado privado.

De acuerdo con información oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), los hechos se remontan al 28 de noviembre de 1996 , cuando la víctima, James Schwarz, de 23 años , recibió varios disparos en una gasolinera ubicada en l a cuadra 700 de la calle 79 al noroeste del condado.

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Los investigadores sostienen que, previo al tiroteo, hubo una confrontación verbal entre ambos. Según la reconstrucción, el sospechoso, con 18 años en ese momento, se aproximó a Schwarz y abrió fuego en múltiples ocasiones antes de abandonar el lugar. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde falleció a causa de las heridas.

En ese contexto, se emitió una orden de arresto contra Orosco. Sin embargo, su paradero se mantuvo desconocido durante un largo período, lo que convirtió el crimen en uno de los casos sin resolver activos dentro del sistema judicial local.

El avance en la investigación se produjo años después, cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a un individuo que utilizaba una identidad distinta: Eduardo Enrique Albarracín Trillo. Las alertas internacionales permitieron vincular ese nombre con una persona buscada por asesinato en Estados Unidos.

Las verificaciones biométricas, en particular el análisis de huellas dactilares, confirmaron la coincidencia, por lo que las autoridades peruanas procedieron con su detención. Según los registros, llevaba una vida aparentemente estable y trabajaba como controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, lugar en el que fue arrestado en 2025.

Christian Miguel Orosco Los hechos que involucran a Orozco se remontan al 28 de noviembre de 1996. COLLAGE DLA - FISCALÍA MIAMI-DADE

El proceso de extradición, coordinado entre agencias de ambos países, permitió su traslado al sur de la Florida, donde ahora enfrenta formalmente la justicia. Tras su presentación inicial, el juez ordenó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso penal.

El caso pone de relieve la persistencia de las investigaciones a largo plazo y el alcance de la cooperación internacional en materia de justicia penal. También evidencia cómo los avances en identificación forense y el intercambio de información entre naciones pueden reactivar procesos que parecían estancados con el paso del tiempo.

Con la reapertura de este proceso en los tribunales de Miami-Dade, la atención se centra ahora en su desarrollo judicial y en la posibilidad de que, tras casi tres décadas, se alcance una resolución definitiva.