miércoles 25  de  marzo 2026
PRISMA POLÍTICO

DeSantis deja la puerta abierta para 2028: ¿Saldrá de Florida el próximo presidente de EEUU?

El gobernador reflexiona sobre su campaña anterior y reafirma su peso político nacional de cara a las próximas elecciones; el secretario de Estado, Marco Rubio, se perfila como otro fuerte contendiente

Ron DeSantis y Marco Rubio.

Ron DeSantis y Marco Rubio.

CORTESÍA X MARCO RUBIO
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, insinuó que no descarta una nueva postulación a la Casa Blanca para las elecciones de 2028 tras revelar en una entrevista nacional que habría capturado la inmensa mayoría del voto conservador si Donald Trump no hubiera participado en las primarias por la nominación republicana.

Durante su intervención en el programa de Sean Hannity, el mandatario estatal ofreció una mirada retrospectiva sobre su fallida candidatura de 2024 y confesó que su motivación inicial surgió de las dudas sobre la viabilidad electoral del actual presidente a causa de sus desafíos legales.

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El gobernador republicano admitió que estas mismas acusaciones en contra de Trump terminaron por consolidar el apoyo inquebrantable de la base alrededor del líder del partido, a pesar de que múltiples votantes le expresaron gran admiración a su propia figura política y, según él, hasta lo compararon con Ronald Reagan.

Obstáculo del calendario político

A pesar de su optimismo sobre el futuro y de mantener vivo su interés presidencial con un simple "ya veremos", la logística electoral presenta un desafío considerable para las aspiraciones del líder de Tallahassee.

Su segundo y último mandato como gobernador de Florida concluye en enero de 2027, una situación temporal que lo dejará fuera de un cargo público de alto perfil durante más de un año antes del inicio formal de las primarias republicanas.

Para algunos analistas políticos, este vacío institucional representa una desventaja estratégica frente a otros posibles aspirantes con posiciones de poder vigentes en Washington, ya que dificulta su capacidad para mantener la relevancia mediática y para atraer a los grandes donantes del partido a nivel nacional.

¿Presidente floridano?

Las recientes declaraciones de DeSantis avivan la interrogante sobre el peso político del llamado ‘Estado del Sol’ en el escenario nacional, sobre todo porque el gobernador no es la única figura local con posibilidades reales de llegar al Despacho Oval.

El actual secretario de Estado, Marco Rubio, nacido en Miami y también residente de Florida, experimenta un ascenso meteórico en los sondeos de opinión gracias a su rol de primer nivel en la política exterior del actual gobierno frente a las crisis internacionales en Medio Oriente y Venezuela.

Las encuestas de esta última semana de marzo ubican a Rubio en segundo lugar con un 20% de intención de voto, un número que contrasta con el 5% de apoyo a DeSantis, mientras el vicepresidente, J.D. Vance, domina la contienda temprana con más de la mitad del respaldo de la base conservadora.

Toda esta dinámica transforma a Florida en el epicentro indiscutible de las futuras batallas por la presidencia del país, en momentos en que el estado dejó de ser de mayoría demócrata y pasó al control político electoral de los republicanos.

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