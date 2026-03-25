Secretario del Interior anuncia que EEUU trasladó oro de Venezuela valorado en 100 millones de dólares

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)

HOUSTON. - Estados Unidos trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, según el secretario de Interior, Doug Burgum.

"No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo Burgum a los ejecutivos energéticos durante el foro energético CERAWeek en Texas.

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El funcionario calificó la industria minera venezolana como "colapsada" y reducida a mineras artesanales "controladas por pandillas" pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la gobernante interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano.

Por su parte, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino el martes el CERAweek. Allí ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país suramericano.

Licencia de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de EEUU emitió el 6 de marzo una licencia que autoriza a sus empresas a realizar determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro de Venezuela, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren a Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización, además, abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal. Asimismo, el documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes estadounidenses y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales de este país.

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press