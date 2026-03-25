Demócrata vence en distrito donde se ubica la mansión de Trump en Florida

Emily Gregory representará al distrito 87 en la Cámara de Representantes de Florida.

MIAMI. – La demócrata Emily Gregory logró una inesperada victoria en el Distrito 87 de Palm Beach , Florida , un bastión republicano donde se ubica la residencia del presidente Donald J. Trump , marcando un hecho inédito en lo que va de siglo.

La elección especial celebrada este martes 24 de marzo en el condado de Palm Beach dejó un resultado sorprendente. Emily Gregory obtuvo el 51.19% de los votos, superando al candidato republicano Jon Maples, quien alcanzó el 48.81%.

Elecciones de medio mandato Trump critica el voto por correo y reitera que solo se debería permitir con "excepciones"

De acuerdo con los datos de la Oficina de la Supervisora de Elecciones del condado, participaron 33.429 votantes de un total de 116.128 registrados, lo que representa una participación del 28.82%.

Se trata de la primera vez en este siglo que un candidato demócrata gana en este distrito, considerado históricamente un feudo republicano y simbólicamente importante por albergar Mar-a-Lago, residencia del presidente Trump.

La derrota republicana en este territorio es interpretada por algunos analistas como una señal de posibles cambios en el comportamiento electoral de votantes en zonas tradicionalmente conservadoras y como un desgaste de la influencia de Trump.

Sobre todo por que, un día antes de los comicios, el presidente Trump expresó públicamente su respaldo al candidato republicano Jon Maples a través de su red social Truth Social, calificando la elección como “muy importante” y otorgándole su “apoyo total e incondicional”.

Trump Apoyo del Trump al candidato republicano.

Las claves de la campaña de Emily Gregory

Gregory, una pequeña empresaria, madre de tres hijos y esposa de un militar, centró su campaña en temas económicos y sociales que afectan directamente a las familias trabajadoras.

Entre sus principales propuestas destacaron el costo de vida y economía familiar. La candidata enfatizó las dificultades que enfrentan muchas familias debido al aumento del costo de vida, un tema que ha ganado relevancia en todo el estado de Florida. También habló sobre el acceso a la salud y servicios médicos. Gregory hizo énfasis en la necesidad de ampliar el acceso a atención médica asequible, especialmente en comunidades vulnerables.

Otro de los ejes de su campaña fue el fortalecimiento de políticas públicas que respalden a las familias que, según sus palabras, “hacen todo bien pero aun así no logran salir adelante”.

“He dedicado mi carrera a la salud pública y a los servicios de salud mental, donde he visto de primera mano cómo las decisiones políticas impactan la vida de las personas, especialmente la de nuestros vecinos más vulnerables”, afirmó Gregory en campaña.

La entonces candidata demócrata también sostuvo que el Distrito 87 necesitaba un representante que “escuche y se oponga al extremismo”, marcando una diferencia clara con su oponente republicano.

Tras su victoria, reiteró que su objetivo es representar a todos los residentes del distrito, independientemente de su afiliación política.

Reacción de Gregory tras su victoria

En declaraciones a MSNBC, Gregory explicó que, aunque la contienda era difícil, siempre consideró posible la victoria.

“Cuando comencé con esto hace nueve meses, obviamente pensé que era posible”, afirmó.

“Puede que haya hecho algunos cálculos complicados para decidir que esta era una oportunidad, pero lo era. Y lo hicimos. Así que mis cálculos funcionaron”.

Al referirse al presidente Trump, Gregory restó dramatismo a su presencia en el distrito:“Es uno de los 115.000 votantes registrados en el Distrito 87”, dijo.

[email protected]