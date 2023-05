Aseguran que el Iphone 15 será el celular más caro de la historia de Apple

Kuo asegura que los cuerpos de los dos Pro del iPhone 16 crecerán 0,2 pulgadas, por tanto, Apple tendrá más espacio para jugar en sus interiores y acomodar el sistema periscopio en ambos móviles. Esta podría ser la razón técnica para que el periscopio no llegue al iPhone 15 Pro, que se espera sea anunciado en septiembre próximo.

La gran mayoría de detalles del iPhone 15 todavía no son conocidos. No hay información sobre quién se encargará del sistema periscopio, aunque Kuo vaticina que podría ser la empresa socio de Apple, Cowell E. Holdings Inc. Tampoco se conoce cuánto mejoraría el rango de aumentos del zoom en los iPhone que tengan el sistema periscopio, o si tales rangos mejorarían del iPhone 15 Pro Max a los modelos de 2024.

En todo caso, el sistema periscopio ha estado presente en el ecosistema desde hace varios años ya. OPPO viene hablando de periscopios desde 2017, VIVO lo hizo en grande con el X30 y su zoom híbrido, y Huawei lo popularizó en occidente con el P30 Pro en 2019. Ahora Apple se pone al corriente cuatro o cinco años después, pero falta ver si tiene algún ingrediente interesante que aportar.

Según el medio iPadizate, una publicación independiente sobre los productos de Apple, entre los componentes de hardware que encarecerán extremadamente el precio del iPhone 15 Pro Max resalta la lente periscópica. Pero también destaca la implementación de pequeños retoques de diseño como sus biseles ultra finos, y un nuevo botón de acción con múltiples funciones que reemplazará el clásico interruptor lateral de sonido.

Partiendo de que el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max tienen un precio base de 1.319 euros y 1.469 euros respectivamente, se rumorea que el precio de los iPhone 15 podría subir 100 euros más fuera de EEUU. No sería la primera vez que Apple infla descaradamente el precio de sus terminales. Entre el iPhone 13 de 2021 y el iPhone 14 de 2022 había más de 150 euros de diferencia.

De mantenerse este patrón, los modelos de iPhone 15 Pro de 2023 volverían a batir récords para convertirse en los teléfonos inteligentes más caros de la historia de Apple. Uno de los últimos estudios de la firma CIRP dictaminó que los consumidores de EEUU cada vez gastaban más dinero en la compra del iPhone, alcanzando un promedio máximo de 988 dólares. Estas cifras se ven aún más incrementadas fuera de EEUU debido a las tasas de exportación.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la compañía fundada por Steve Jobs. Un reporte de la plataforma tecnológica Softonic afirma que la escasez de materias primas ha supuesto una gran carga para Apple. El año pasado, esta problemática afectó la producción del iPhone 14 y su disponibilidad en tiendas. Apple no quiere volver a tropezar con la misma piedra este año y parece que la producción de pantallas del iPhone 15 comenzará el próximo mes de junio.

Así lo explicó Ross Young, analista de más de 25 años de experiencia en la industria de las pantallas. Según sus afirmaciones, se espera que haya un mayor volumen de los iPhone 15 y los iPhone 15 Pro. Esto deja entrever que Apple prevé una mayor demanda de estos modelos en específico. Los preparativos para la producción del iPhone 15 comenzaron en el pasado mes de enero, pero no será hasta junio y julio cuando empezará la fabricación en masa.

FUENTE: DIARIO DE CUBA