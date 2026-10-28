Chevrolet Bolt 2027: Un eléctrico práctico, eficiente y asequible

El regreso del Chevrolet Bolt representa una opción importante para quienes buscan ingresar al mundo de los automóviles eléctricos sin tener que invertir una fortuna. Para el año modelo 2027, Chevrolet recupera uno de sus vehículos eléctricos más reconocidos, con mejoras importantes en la batería, la velocidad de recarga, el equipamiento tecnológico y la experiencia de conducción. Su principal atractivo continúa siendo el mismo: ofrecer movilidad eléctrica para el uso cotidiano a un precio competitivo.

El nuevo Bolt combina un formato compacto de cinco puertas con un sistema de propulsión completamente eléctrico. Está concebido para desplazamientos urbanos, recorridos diarios al trabajo, compras y viajes ocasionales por carretera. En lugar de competir con los SUV eléctricos de grandes dimensiones o con los modelos de lujo, apuesta por una fórmula más sencilla: economía, facilidad de manejo y autonomía suficiente para las necesidades de muchos conductores en Estados Unidos.

El Bolt mantiene una silueta de hatchback, con dimensiones apropiadas para circular por calles congestionadas y estacionar en espacios relativamente reducidos. Su carrocería elevada y su distribución interior buscan aprovechar cada centímetro disponible, una característica especialmente valiosa en un vehículo destinado al transporte diario. Chevrolet ofrecerá las versiones LT y RS. La primera está orientada a compradores que priorizan el precio y la funcionalidad, mientras que la RS añade una presentación más deportiva, con detalles exteriores diferenciados y un equipamiento más generoso.

El formato de cuatro puertas laterales, junto con el portón trasero, facilita el acceso a la cabina y la carga de paquetes, equipaje y otros objetos. No pretende reemplazar a un SUV familiar grande, pero puede resultar suficiente para parejas, familias pequeñas y conductores que necesitan un segundo vehículo para desplazamientos cotidianos. El sistema de propulsión del Chevrolet Bolt 2027 utiliza un motor eléctrico de imanes permanentes que desarrolla 210 caballos de potencia y 169 libras-pie de torque. La energía procede de una batería de iones de litio con una capacidad de 65 kWh y química de fosfato de hierro y litio (LFP). La potencia se transmite a las ruedas delanteras mediante una relación de transmisión fija, sin una caja de cambios convencional de múltiples velocidades.

Aunque la cifra de torque es inferior a la del Bolt de generación anterior, la respuesta del acelerador continúa siendo inmediata y progresiva. En ciudad, esta característica facilita incorporarse al tráfico, salir de los semáforos y realizar adelantamientos a velocidades moderadas. En las pruebas instrumentadas de Car and Driver, el modelo 2027 aceleró de cero a 60 millas por hora en aproximadamente 6,7 segundos. Es un resultado competitivo para un vehículo eléctrico económico que no está diseñado para ofrecer las aceleraciones extremas de los automóviles eléctricos deportivos. La velocidad máxima registrada es de 95 mph.

La autonomía constituye uno de los argumentos más sólidos del nuevo Bolt. Chevrolet anuncia un alcance estimado de 262 millas por carga completa, una cifra que permite cubrir numerosos desplazamientos diarios sin necesidad de recargar el automóvil constantemente. Como ocurre con todos los vehículos eléctricos, la autonomía real depende de varios factores: velocidad, temperatura exterior, uso del aire acondicionado, topografía, carga transportada y estilo de conducción. Los viajes prolongados a velocidades elevadas suelen reducir el alcance frente a la cifra oficial.

Uno de los avances más importantes respecto al Bolt de la generación anterior es la capacidad de recarga rápida en corriente continua, de hasta 150 kW. Según Chevrolet, puede pasar del 10% al 80% de carga en aproximadamente 25 minutos, bajo condiciones adecuadas. Para la recarga doméstica, el vehículo admite hasta 11,5 kW en corriente alterna. Con un cargador apropiado de 240 voltios, Chevrolet estima que puede recuperar aproximadamente 40 millas de autonomía por cada hora de carga. El tiempo real dependerá de la instalación eléctrica y de las condiciones de funcionamiento.

Otro punto favorable es que dispone de un puerto NACS, compatible con los conectores utilizados por los Superchargers de Tesla. Esto amplía las alternativas para recargar durante los viajes, aunque es importante verificar la compatibilidad de cada estación. Para quienes disponen de estacionamiento privado y pueden instalar un cargador doméstico, el Bolt ofrece la comodidad de comenzar cada jornada con suficiente energía para buena parte de sus desplazamientos.

En el interior renovado se destaca una pantalla central táctil de 11,3 pulgadas y un cuadro digital de instrumentos de aproximadamente 11 pulgadas. La integración de Google permite utilizar funciones de navegación y aplicaciones compatibles sin depender exclusivamente de un teléfono conectado. El habitáculo está diseñado para cinco pasajeros, con espacio razonable para un automóvil de este tamaño. La capacidad del maletero es de aproximadamente 16,2 pies cúbicos con los asientos traseros en posición normal, y aumenta hasta 56,3 pies cúbicos al plegarlos.

En materia de seguridad, el Chevrolet Bolt trae más de 20 funciones estándar de asistencia al conductor. Entre ellas figuran el control de crucero adaptativo, la asistencia para mantener el carril, la frenada automática de emergencia en determinadas situaciones y sistemas de supervisión de los puntos ciegos. La tecnología Super Cruise, que permite conducir sin mantener las manos en el volante en carreteras compatibles bajo las condiciones establecidas, está disponible como equipamiento opcional.

El precio es uno de los principales atractivos del modelo. El Chevrolet Bolt comienza con un precio básico de $28,995 que puede llegar a los $32,995, cifras muy competitivas para un vehículo eléctrico compacto, con autonomía suficiente para la mayoría de los desplazamientos cotidianos y una recarga mucho más rápida que la de su antecesor.

Sus 210 caballos de potencia, el tiempo de aceleración de 6,7 segundos hasta las 60 mph y la autonomía estimada de 262 millas ofrecen un equilibrio adecuado entre desempeño y eficiencia. No es un automóvil de lujo ni un modelo atractivo para largas travesías sin planificación, pero sí una alternativa convincente para quienes desean abandonar la gasolina sin asumir el costo de un eléctrico de mayor tamaño.

Su principal limitación es que Chevrolet lo presenta como un modelo de producción limitada, de modo que la disponibilidad futura podría ser un factor importante para los compradores.