miércoles 28  de  octubre 2026
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Los riesgos persisten este miércoles en sectores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, mientras las condiciones de playa y navegación mejorarán gradualmente hacia finales de semana

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D. CASTROPE IA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La disminución del viento no pondrá fin inmediato a las inundaciones en el sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las mareas altas de este miércoles vuelvan a provocar anegaciones costeras importantes en sectores vulnerables de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El boletín emitido a las 2:25 a. m. mantiene la advertencia por inundación en el litoral hasta las 8:00 p. m. Después comenzará un aviso de menor intensidad, vigente hasta el jueves por la noche.

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Según el parte oficial, los niveles del agua bajarían progresivamente, pero todavía podrían registrarse afectaciones moderadas durante las pleamares, que son los momentos en que la marea alcanza su mayor altura.

Por qué puede inundarse sin llover

Las llamadas mareas del rey son episodios de niveles del mar excepcionalmente elevados, asociados con la posición y cercanía de la Luna y la influencia gravitatoria del Sol.

En la costa atlántica estadounidense, el aumento estacional del nivel medio del mar durante finales del verano y comienzos del otoño puede acentuar sus efectos, de acuerdo con los expertos.

Cuando coinciden con vientos que empujan el agua hacia tierra, esas mareas pueden cubrir calles y áreas bajas, aunque no haya aguaceros intensos. La NOAA advierte, además, que el aumento del nivel del mar eleva la probabilidad de que estos episodios produzcan inundaciones.

Miami Beach presenta una vulnerabilidad particular por su escasa elevación y su ubicación entre el Atlántico y la bahía de Biscayne. El municipio explica en su sitio web que esa geografía puede dificultar el drenaje y favorecer anegamientos tanto por lluvias como por mareas elevadas.

Las autoridades municipales recomiendan evitar conducir o caminar por calles inundadas. El agua puede contener contaminantes y ocultar escombros, cables eléctricos u otros peligros. También aconsejan consultar las alertas locales y mantener despejados los desagües de hojas y basura.

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El riesgo continúa en las playas

El NWS mantiene un riesgo alto de corrientes de resaca este miércoles en las playas atlánticas de los tres condados. En Palm Beach, esa condición continuará al menos hasta el jueves y todavía podrían observarse rompientes de siete a ocho pies.

Para embarcaciones pequeñas, el aviso en aguas del Atlántico permanecerá vigente hasta las 2:00 a. m. del jueves.

Estas corrientes pueden arrastrar a los bañistas lejos de la orilla. El NWS recomienda nadar cerca de un salvavidas y, si una corriente atrapa a una persona, evitar luchar contra ella y desplazarse paralelamente a la costa para salir de su recorrido.

Entretanto, el pronóstico contempla aguaceros aislados o dispersos y pocas posibilidades de tormentas eléctricas.

El Centro Nacional de Huracanes no espera formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días.

La tranquilidad del Atlántico, sin embargo, no elimina los riesgos locales: las mareas elevadas y el oleaje pueden seguir afectando la costa mientras mejora gradualmente el tiempo.

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