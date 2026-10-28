miércoles 28  de  octubre 2026
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

“Cero consecuencias en el caso de EEUU vs Maduro”, aseguró el penalista Omar Estacio, que descarta retrasos fuera de los previstos con la acusación ampliada

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg

Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- La muerte sobrevenida del juez federal de Nueva YorK Alvin Hellerstein, no paraliza ni retrasa el proceso judicial en su tribunal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de conspiración en el narcotráfico, narcoterrorismo y tortura, delitos estos incorporados por la Fiscalía de EEUU en su reciente acusación ampliada.

“Cero consecuencias en el caso de EEUU vs. Maduro”, afirmó brevemente el abogado penalista Omar Estacio, experto en justicia estadounidense, al ser consultado sobre lo que puede ocurrir con el caso que cursa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde enero pasado.

Lee además
El jefe de la fiscalía federal principal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, denunció cómo el régimen de Venezuela recurrió a abusos sistemáticos para silenciar a la oposición política, tras su acusción el 8 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein, quien llevaba la causa de Nicolás Maduro

Hellerstein, de 92 años de edad, falleció este 28 de octubre por causas naturales no precisadas aún, según información del tribunal.

Última decisión del juez

El juez fijó para el 14 de junio de 2027 la audiencia contra Maduro y Flores, luego de recibir la acusación ampliada de la Fiscalía con dos nuevos cargos, el de conspiración en tortura contra Maduro y el de narcoterrorismo contra Flores, el 16 de octubre pasado.

Fue la última decisión que representó un retraso en el caso, toda vez que la sesión judicial con la presencia de Maduro y Flores estaba prevista inicialmente para el 1 de junio del año próximo.

En esa ocasión, el juez federal también negó el arresto domiciliario solicitado por los abogados de Flores en dos ocasiones con el argumento de problemas serios de salud que no podrían ser atendidos en la cárcel de Nueva York.

Hellerstein consideró que habría peligro de fuga de ser trasladada a una residencia particular, como plantearon los abogados, dada las influencias de Flores en el régimen de Venezuela.

Caso Maduro sigue igual

Con la muerte de Hellerstein, la corte de Nueva York sería asumido por un juez escogido por sorteo, según las leyes estadounidenses.

Cuando un juez muere, el tribunal reparte sus casos por sorteo entre los demás jueces y el expediente no se borra ni se empieza de cero, sino que simplemente cambia de manos, explicó el analista político Antonio de la Cruz en su cuenta en X.

Consideró que lo que sí ocurre es que el caso “se mueva”, mientras el tiempo se convierte en una nueva estrategia para la defensa de los encausados.

“Habrá que vigilar el calendario no solo en el tribunal”, afirmó.

“Lo más seguro es que la acusación ampliada provoque una nueva dilación del proceso y se alargue”, advirtió Estacio luego de que la Fiscalía presentó los nuevos cargos federales en un proceso que sigue sujeto a las estrategias de la defensa para liberar a sus clientes de la justicia estadounidense.

FUENTE: Consultas al abogado Omar Estacio, analista Antonio de la Cruz red X

Temas
Te puede interesar

Delcy quiere disfrazarse de santita

¿Sabías qué? Hay estados con mayor porcentaje en propiedad de vivienda

Venezuela entrega espacio a multinacionales en su estratégico sector petrolero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Te puede interesar

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Por Olgalinda Pimentel
El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
INFLACIóN

Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de interés

 Jeanette Núñez presidenta de FIU.
PRIMERA ENMIENDA

Juicio por chat racista de FIU comienza en Miami

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein, quien llevaba la causa de Nicolás Maduro