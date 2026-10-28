¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg

MIAMI .- La muerte sobrevenida del juez federal de Nueva YorK Alvin Hellerstein, no paraliza ni retrasa el proceso judicia l en su tribunal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por cargos de conspiración en el narcotráfico, narcoterrorismo y tortura, delitos estos incorporados por la Fiscalía de EEUU en su reciente acusación ampliada.

“Cero consecuencias en el caso de EEUU vs. Maduro”, afirmó brevemente el abogado penalista Omar Estacio, experto en justicia estadounidense, al ser consultado sobre lo que puede ocurrir con el caso que cursa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde enero pasado.

Hellerstein, de 92 años de edad, falleció este 28 de octubre por causas naturales no precisadas aún, según información del tribunal.

Última decisión del juez

El juez fijó para el 14 de junio de 2027 la audiencia contra Maduro y Flores, luego de recibir la acusación ampliada de la Fiscalía con dos nuevos cargos, el de conspiración en tortura contra Maduro y el de narcoterrorismo contra Flores, el 16 de octubre pasado.

Fue la última decisión que representó un retraso en el caso, toda vez que la sesión judicial con la presencia de Maduro y Flores estaba prevista inicialmente para el 1 de junio del año próximo.

En esa ocasión, el juez federal también negó el arresto domiciliario solicitado por los abogados de Flores en dos ocasiones con el argumento de problemas serios de salud que no podrían ser atendidos en la cárcel de Nueva York.

Hellerstein consideró que habría peligro de fuga de ser trasladada a una residencia particular, como plantearon los abogados, dada las influencias de Flores en el régimen de Venezuela.

Caso Maduro sigue igual

Con la muerte de Hellerstein, la corte de Nueva York sería asumido por un juez escogido por sorteo, según las leyes estadounidenses.

Cuando un juez muere, el tribunal reparte sus casos por sorteo entre los demás jueces y el expediente no se borra ni se empieza de cero, sino que simplemente cambia de manos, explicó el analista político Antonio de la Cruz en su cuenta en X.

Consideró que lo que sí ocurre es que el caso “se mueva”, mientras el tiempo se convierte en una nueva estrategia para la defensa de los encausados.

“Habrá que vigilar el calendario no solo en el tribunal”, afirmó.

“Lo más seguro es que la acusación ampliada provoque una nueva dilación del proceso y se alargue”, advirtió Estacio luego de que la Fiscalía presentó los nuevos cargos federales en un proceso que sigue sujeto a las estrategias de la defensa para liberar a sus clientes de la justicia estadounidense.

FUENTE: Consultas al abogado Omar Estacio, analista Antonio de la Cruz red X