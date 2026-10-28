Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

MIAMI. - El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, después de abandonar Brasil tras las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador, de 45 años, aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, acompañado de su esposa y sus dos hijas, luego de realizar un recorrido que incluyó escalas en Argentina y Ecuador.

Su llegada a territorio estadounidense se produjo pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que supuestamente incumpliera una orden judicial que exigía la entrega de ambos documentos en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó este miércoles que Bolsonaro y su familia ingresaron la noche del martes a ese país por vía terrestre, a través del puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, utilizando documentación en regla.

Según informó el organismo en la red social X, el grupo abordó a las 11:30 p. m., hora local del martes (2:30 GMT del miércoles), un avión privado que despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.

Desde esa ciudad ecuatoriana, la aeronave emprendió el último tramo del recorrido hacia el sur de Florida, donde finalmente aterrizó este miércoles.

La llegada de Bolsonaro se produce después de que la Administración Trump anunciara el martes su disposición a recibir al excandidato y a su familia en Estados Unidos, en medio de la controversia política y judicial desatada en Brasil tras los resultados electorales del domingo.

FUENTE: EFE