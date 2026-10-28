miércoles 28  de  octubre 2026
REDES SOCIALES

EEUU: Snapchat enfrenta la Justicia por adicción de jóvenes a las redes

Se espera que los responsables de Meta y de Snapchat , Mark Zuckerberg y Evan Spiegel, respectivamente, suban al estrado a mediados de noviembre

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Gerd Altmann de Pixabay
Por Julián Varela

SAN FRANCISCO.-La plataforma de mensajería Snapchat tendrá que defenderse por primera vez ante un jurado frente a acusaciones de adicción a las redes sociales entre los jóvenes, junto con Instagram (Meta), en un nuevo juicio que comienza este miércoles en Los Ángeles.

En los últimos años se han presentado miles de demandas en juzgados locales, estatales y federales en todo Estados Unidos, con diversas acusaciones sobre supuestos daños a niños y adolescentes causados por las plataformas.

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La selección de los jurados empieza el miércoles y las vistas, que deben seguir hasta el 4 de noviembre, están previstas hasta mediados de diciembre. Snap, matriz de Snapchat, y Meta aún pueden optar por llegar a un acuerdo antes del veredicto.

Se espera que los responsables de Meta y de Snap, Mark Zuckerberg y Evan Spiegel, suban al estrado a mediados de noviembre, al igual que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, según los abogados de las demandantes.

Estas acusan a las plataformas de haber sido diseñadas para volverlas dependientes, a costa de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y autolesiones.

S.J., de 16 años, de Illinois, llegó a un acuerdo con Meta y solo continúa su demanda contra Snap; K.D.B., de 18 años, de Mississippi, se dirige contra ambos grupos.

Un juez estatal de California consolidó ambos casos en un solo juicio.

Sus casos deben servir de referencia para resolver miles de demandas agrupadas ante la justicia en ese estado

En marzo, el primer jurado de Los Ángeles concedió 6 millones de dólares a una joven de 20 años, conocida con las siglas K.G.M., al considerar que la negligencia de Meta y YouTube era en parte responsable de sus trastornos.

Un jurado de Nuevo México ya había declarado anteriormente responsable al gigante de las redes sociales por daños a menores, lo que llevó a una sanción combinada de 942 millones de dólares.

Y en agosto, Meta aceptó pagar más de 18.000 millones de dólares en multas, además de realizar cambios en Instagram y Facebook para los adolescentes, mediante un acuerdo con 52 fiscales generales varios días después de iniciado un juicio en California.

Parte de ese acuerdo dependía de que YouTube y TikTok realizaran cambios similares en sus propios productos, como limitar el tiempo de pantalla diario.

FUENTE: Con informaci[on de AFP

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