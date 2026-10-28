miércoles 28  de  octubre 2026
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Lamine Yamal no baja los brazos tras decepción en el Balón de Oro: "Llegará mi momento"

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal, era uno de los favoritos para llevarse el prestigioso galardón este año, pero el mismo acabó en manos de Harry Kane

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El joven astro del Barcelona, Lamine Yamal, aseguró este martes que "algún día llegará" su momento, solo horas después de quedarse a las puertas de ganar el Balón de Oro.

"Llegará", afirmó Yamal en su cuenta de Instagram, en referencia al dorado galardón que ganó el lunes el delantero inglés Harry Kane.

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Balón de Oro 2026: Harry Kane y Lamine Yamal encabezan la lucha por el premio en Londres

"Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo", añadió el extremo azulgrana, que quedó en tercera posición de la votación por detrás de Kane y del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

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"Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", afirmó, bajo una serie de fotos suyas en la gala del Balón de Oro.

Yamal, ganador por tercera vez del galardón al mejor jugador joven, dio la "enhorabuena" a los demás premiados y concluyó afirmando que vuelve a centrarse en el Barça.

"Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar", cerró Yamal.

Unai Simón le agradece al Athletic

Unai Simón, galardonado el lunes con el trofeo Yashin como mejor guardameta de 2026 en la gala del Balón de Oro, se mostró agradecido a su club, el Athletic Bilbao, en declaraciones ofrecidas en el teatro Palladium de Londres, poco tiempo después de recoger el premio.

"El Athletic lo ha dado todo por mí, la vida que tengo ahora es gracias al Athletic y una de las condiciones que me puse es que quería ser el mejor portero del mundo, evidentemente quemando etapas, viéndolo cada vez más cerca, hasta el día de hoy, y es por eso que estoy muy orgulloso de la decisión que tomé", afirmó Simón, de 29 años, a la AFP.

Formado en la cantera del club vasco, Simón sólo ha defendido los colores rojiblancos desde que debutase con el equipo bilbaíno en 2018, a pesar de que pasó unas semanas cedido en el Elche, antes de que la venta de Kepa Aguirrezabala al Chelsea y la lesión del suplente Iago Herrerín obligasen al Athletic a repescarle en pretemporada, sin haber llegado a disputar ningún partido oficial con el club ilicitano.

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Tratar de ser el mejor portero del mundo "es una de las condiciones que yo me puse cuando empezó todo esto en el mundo del fútbol en 2018, cuando me consiguen repescar de Elche", contó el campeón del mundo con España.

"Solo no lo pude conseguir, creo que toda la gente que ha estado a mi lado en todo momento ha hecho que pueda levantar este galardón, y estoy muy agradecido a todas las personas que me han acompañado en el camino", concluyó.

Simón también se acordó, tras recibir el premio, de la selección española, con la que ganó el Mundial el pasado mes de julio, tras vencer en la final a Argentina por 1-0, en un torneo en el que el portero del Athletic solo recibió un gol.

"Ha sido un año redondo, una temporada redonda para todos nosotros. Hemos vivido un verano maravilloso y ojalá que lo sigamos repitiendo todos los años", señaló el guardameta campeón del mundo.

FUENTE: AFP

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