La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) optó sin sorpresa el miércoles por mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia.

El mantenimiento de los tipos entre el 3,75% y el 4% recibió el respaldo de la gran mayoría de los responsables de política monetaria de un total de 12. La gobernadora Lisa Cook, bajo la lupa federal por fraude hipotecario, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, querían un aumento de un cuarto de punto.

Inflación controlada

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (FOMC) argumentó que necesita contar con más datos, después de haber subido las tasas por primera vez en tres años en su reunión anterior, en septiembre.

"La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la postura de política (monetaria) adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2%", indicó en un comunicado.

El Banco Central no ha alcanzado su objetivo de inflación a largo plazo desde hace más de cinco años, por la peor inflación en los últimos 50 años creada por el gobierno de Joe Biden.

La guerra necesaria contra el régimen terrorista de Irán, lanzada a finales de febrero junto a Israel, incrementó los precios de la energía.

La inflación al consumidor en Estados Unidos se situó en el 3,7% en septiembre. Los altos responsables de la Fed han señalado que no ven urgencia alguna en subir las tasas de nuevo.

En unas declaraciones en Bangkok a principios de este mes, el presidente del Banco Central, Kevin Warsh, dijo que las condiciones económicas estadounidenses se habían "ajustado en líneas generales" a las previsiones de los responsables de política monetaria.

Fuerte crecimiento

El miércoles, la Fed afirmó que la actividad económica en Estados Unidos se expande a un ritmo "fuerte" y con una solidez notable.

Subir las tasas tiende a enfriar la economía y las presiones sobre los precios al encarecer el crédito, y suele frenar la actividad económica; bajarlas puede estimular la economía pero también alimentar la inflación.

La tasa de desempleo estadounidense se ha mantenido en gran medida estable en torno al 4,2% durante el último año, con un crecimiento del empleo mayormente en terreno positivo, impulsado por unos pocos sectores.

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FUENTE: Con información de AFP.