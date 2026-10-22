Aston Martin DB12 S 2026: Elegancia Británica con Alma de Superdeportivo

El DB12 S pertenece a un segmento donde la exclusividad, la personalización y los materiales especiales influyen notablemente en el costo final

Presentado en octubre de 2025 como modelo 2026, el DB12 S se ha convertido rápidamente en una de las expresiones más refinadas de la filosofía de Aston Martin: ofrecer el rendimiento de un deportivo sin sacrificar el confort de un gran turismo.

Bajo el largo capó vibra impetuoso un motor V8 de 4.0 litros, con doble turbocargador, construido en aleación ligera y desarrollado sobre la arquitectura mecánica asociada a Mercedes-AMG. En esta versión, Aston Martin elevó la potencia respecto al DB12 estándar para proporcionar una respuesta más contundente y una aceleración todavía más inmediata.

Las cifras oficiales anuncian 690 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto. La torsión máxima alcanza 590 libras por pie, disponibles en un amplio régimen de revoluciones. Esa combinación permite disponer de una generosa reserva de fuerza tanto al sumarse al tráfico en una autopista, como al adelantar en una carretera de dos carriles.

La entrega de potencia está diseñada para ser progresiva, sin perder la contundencia característica de un V8 biturbo. En lugar de ofrecer una experiencia exclusivamente explosiva, el motor proporciona una respuesta flexible que permite conducir con suavidad cuando las circunstancias lo requieren y liberar todo su potencial cuando el conductor selecciona un modo deportivo.

La transmisión automática ZF de ocho velocidades, montada en posición trasera dentro del conjunto de transmisión, ha sido recalibrada para reducir los tiempos de cambio. Según Aston Martin, las modificaciones permiten cambios de marcha de aproximadamente 120 milisegundos en determinadas condiciones, mejorando la conexión entre el acelerador y las ruedas traseras.

El DB12 S demuestra que la sofisticación no riñe con el desempeño extremo. La aceleración de 0 a 60 mph se da en 3,4 segundos, la velocidad máxima alcanza las 202 mph, y estas cifras lo ubican en el territorio de los deportivos de alto rendimiento, aunque su carrocería, su equipamiento y su orientación general están pensados para ofrecer algo más que velocidad en línea recta.

La tracción trasera, el diferencial electrónico y los sistemas de control de estabilidad ayudan a administrar la potencia. La electrónica supervisa constantemente el comportamiento del vehículo para optimizar la tracción y mantener la compostura en aceleraciones intensas y curvas rápidas.

La suspensión adaptativa también recibe ajustes específicos. Los amortiguadores Bilstein DTX, la barra estabilizadora trasera más rígida y las modificaciones en la geometría de la suspensión buscan reducir los movimientos de la carrocería y mejorar la precisión de la dirección. El resultado pretendido es un automóvil más ágil y comunicativo, sin abandonar la estabilidad que se espera de un gran turismo de esta categoría.

Visualmente, el Aston Martin DB12 S conserva las proporciones clásicas de un gran turismo: capó largo, habitáculo retrasado y una silueta baja que transmite movimiento incluso cuando está estacionado. Sin embargo, esta variante incluye elementos que la distinguen del DB12 convencional.

El frontal presenta una parrilla prominente y un divisor aerodinámico más agresivo. En la parte posterior se destacan el alerón fijo, el difusor rediseñado y las cuatro salidas de escape dispuestas en pares. Las ruedas forjadas de 21 pulgadas y los neumáticos Michelin Pilot Sport S 5 contribuyen tanto a su apariencia deportiva como a su capacidad de adherencia.

Los frenos carbocerámicos son de serie, con discos delanteros de 410 milímetros y traseros de 360 milímetros. Además de ofrecer una elevada capacidad de frenado, reducen el peso no suspendido, favoreciendo la respuesta de la suspensión y el control del automóvil.

El habitáculo confirma que Aston Martin no pretende convertir el DB12 S en un automóvil de competición incómodo. Los materiales incluyen cuero de alta calidad, Alcántara, superficies metálicas y costuras cuidadosamente ejecutadas. Los asientos deportivos eléctricos Sport Plus, con 16 ajustes, vienen de serie para ofrecer sujeción en curvas y comodidad durante viajes prolongados.

Un mando giratorio anodizado en rojo para seleccionar los modos de conducción aporta un detalle distintivo. La consola combina controles físicos con una pantalla central táctil y conectividad moderna, incluyendo la integración Apple CarPlay Ultra.

Para los amantes de la música, el sistema de sonido Bowers & Wilkins de 1.170 vatios y 15 altavoces convierte la cabina en un espacio acústico de alta fidelidad. El resultado es un interior que combina el ambiente de un automóvil artesanal con las comodidades digitales de un vehículo contemporáneo.

El rendimiento tiene un precio también en la gasolinera. Aston Martin publica para el DB12 S Coupé un consumo combinado homologado de 19,8 mpg. Esta cifra puede variar considerablemente según el tráfico, el estilo de conducción y el uso de los modos deportivos. Bajo aceleraciones frecuentes, el consumo será superior al registrado en una conducción tranquila. Con un tanque de aproximadamente 20 galones, la autonomía teórica basada en el consumo combinado se acerca a las 407 millas.

El DB12 S pertenece a un segmento donde la exclusividad, la personalización y los materiales especiales influyen notablemente en el costo final. Para el modelo 2026 el precio inicial estimado está alrededor de los $272.000 dólares. La unidad que tuvimos a nuestra disposición por una cortísima semana, fabulosamente equipada con opciones de fibra de carbono, acabados personalizados, sistemas de escape especiales y otros elementos, llegó a los $418,400 dólares.

El Aston Martin DB12 S 2026 es una propuesta dirigida a quienes buscan un deportivo exclusivo sin renunciar al refinamiento. Su V8 biturbo de 690 caballos, sus 590 libras por pie de torsión, su aceleración de 0 a 60 en 3,4 segundos y su velocidad máxima de 202 mph lo convierten en una máquina extraordinariamente capaz.

Su mayor virtud, sin embargo, está en la combinación de diseño, sonido mecánico, calidad interior, respuesta de la suspensión y comodidad para viajar. No es una compra racional basada en el consumo o el costo de mantenimiento, sino una elección emocional respaldada por ingeniería de alto nivel. Para quien desea un automóvil que pueda recorrer largas distancias con elegancia y transformarse en un deportivo impetuoso al encontrar una carretera adecuada, el DB12 S ofrece una de las combinaciones más seductoras de su categoría.