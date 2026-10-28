miércoles 28  de  octubre 2026
PRIMERA ENMIENDA

Juicio por chat racista de FIU comienza en Miami

Libertad de expresión y racismo son los argumentos a juzgar. Conozca el caso y lo que dijo la jueza federal

&nbsp;Jeanette Núñez presidenta de FIU.

 Jeanette Núñez presidenta de FIU.

Silvio Campos/DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Tras ser amonestados por la Universidad Internacional de Florida (FIU) por participar en un Chat de contenido racista, los cuatro estudiantes implicados demandan que se les permita regresar a las clases y al campus en un juicio federal que comienza este miércoles 28 de octubre en Miami, donde alegan que las sanciones vulneraron de su derecho a la libertad de expresión.

El proceso durará dos días y estará a cargo de la jueza Cecilia Altonaga, quien decidirá si FIU puede mantener las medidas disciplinarias y excluirlos de la universidad.

Lee además
El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade
¿la libertad de expresion en peligro de extincion?
OPINIÓN

¿La libertad de expresión en peligro de extinción?

La disputa se centra en los mensajes de un chat privado de WhatsApp y en si FIU podía sancionar a sus participantes por el contenido de esas conversaciones.

¿Qué caso se debatirá en el juicio contra FIU?

La demanda fue presentada por Abel Carvajal, Dariel González, Ethan Ratchkauskas y Dante Mojena contra la presidenta de FIU, Jeanette Núñez. Según informes periodísticos, el grupo de WhatsApp contenía cientos de variantes de un insulto racista contra las personas negras, además de mensajes antisemitas y referencias a violencia.

El escándalo tuvo gran repercusión políticas en Miami-Dade. La alcaldesa Daniella Levine Cava y dirigentes republicanos locales condenaron el contenido, y el presidente del partido condal, Kevin J. Cooper, pidió la salida de Carvajal, quien como consecuencia renunció a su cargo como secretario del Partido Republicano de Miami-Dade.

FIU sancionó a los cuatro estudiantes. Dos fueron suspendidos y vetados del campus, y los otros dos fueron expulsados. La demanda busca que la jueza Altonaga permita su regreso mientras resuelve si la universidad actuó contra sus derechos constitucionales.

Argumento de los estudiantes

Los demandantes sostienen que las conversaciones eran expresión privada protegida por la Primera Enmienda y que los mensajes no constituían amenazas verdaderas ni incitación a la violencia. La universidad, por su parte, realizó procesos disciplinarios por infracciones de su código de conducta.

El caso plantea hasta dónde puede llegar una universidad pública al sancionar expresiones ofensivas. La libertad de expresión puede proteger mensajes de odio o controversiales, pero los expertos señalan que no ampara necesariamente amenazas verdaderas de violencia.

La jueza Cecilia Altonaga tiene la última palabra

En una orden del 14 de septiembre, Altonaga permitió que algunos reclamos amparados en la Primera Enmienda siguieran adelante. Al evaluar el caso de González, escribió que los comentarios descritos como ofensivos eran “precisamente el tipo de tema protegido por la Primera Enmienda”.

La jueza no ha resuelto el fondo de la demanda ni ha indicado cómo decidirá el juicio. Su orden permitió que parte de los reclamos avanzara y desestimó otros.

Todos los implicados

Los estudiantes demandantes son Abel Carvajal, Dariel González, Ethan Ratchkauskas y Dante Mojena. La presidenta de FIU, Jeanette Núñez, figura como demandada. El abogado Anthony Sabatini representa a los estudiantes.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Extienden orden de alejamiento contra Halle Berry durante el juicio por custodia

Mediador decidirá si hijo de Rob Reiner puede usar herencia para su defensa judicial

El juicio por la muerte de Maradona queda visto para sentencia: se conocerá el 22 de diciembre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Te puede interesar

Juez del caso Maduro y Flores Nueva York, Alvin Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, en dibuno de Jane Rosenberg
ESTADOS UNIDOS

¿Qué viene ahora en la causa Maduro-Flores tras la muerte del juez de Nueva York?

Por Olgalinda Pimentel
El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
INFLACIóN

Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de interés

 Jeanette Núñez presidenta de FIU.
PRIMERA ENMIENDA

Juicio por chat racista de FIU comienza en Miami

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein, quien llevaba la causa de Nicolás Maduro