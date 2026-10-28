Juicio por chat racista de FIU comienza en Miami

MIAMI.- Tras ser amonestados por la Universidad Internacional de Florida (FIU) por participar en un Chat de contenido racista, los cuatro estudiantes implicados demandan que se les permita regresar a las clases y al campus en un juicio federal que comienza este miércoles 28 de octubre en Miami, donde alegan que las sanciones vulneraron de su derecho a la libertad de expresión.

El proceso durará dos días y estará a cargo de la jueza Cecilia Altonaga, quien decidirá si FIU puede mantener las medidas disciplinarias y excluirlos de la universidad.

La disputa se centra en los mensajes de un chat privado de WhatsApp y en si FIU podía sancionar a sus participantes por el contenido de esas conversaciones.

¿Qué caso se debatirá en el juicio contra FIU?

La demanda fue presentada por Abel Carvajal, Dariel González, Ethan Ratchkauskas y Dante Mojena contra la presidenta de FIU, Jeanette Núñez. Según informes periodísticos, el grupo de WhatsApp contenía cientos de variantes de un insulto racista contra las personas negras, además de mensajes antisemitas y referencias a violencia.

El escándalo tuvo gran repercusión políticas en Miami-Dade. La alcaldesa Daniella Levine Cava y dirigentes republicanos locales condenaron el contenido, y el presidente del partido condal, Kevin J. Cooper, pidió la salida de Carvajal, quien como consecuencia renunció a su cargo como secretario del Partido Republicano de Miami-Dade.

FIU sancionó a los cuatro estudiantes. Dos fueron suspendidos y vetados del campus, y los otros dos fueron expulsados. La demanda busca que la jueza Altonaga permita su regreso mientras resuelve si la universidad actuó contra sus derechos constitucionales.

Argumento de los estudiantes

Los demandantes sostienen que las conversaciones eran expresión privada protegida por la Primera Enmienda y que los mensajes no constituían amenazas verdaderas ni incitación a la violencia. La universidad, por su parte, realizó procesos disciplinarios por infracciones de su código de conducta.

El caso plantea hasta dónde puede llegar una universidad pública al sancionar expresiones ofensivas. La libertad de expresión puede proteger mensajes de odio o controversiales, pero los expertos señalan que no ampara necesariamente amenazas verdaderas de violencia.

La jueza Cecilia Altonaga tiene la última palabra

En una orden del 14 de septiembre, Altonaga permitió que algunos reclamos amparados en la Primera Enmienda siguieran adelante. Al evaluar el caso de González, escribió que los comentarios descritos como ofensivos eran “precisamente el tipo de tema protegido por la Primera Enmienda”.

La jueza no ha resuelto el fondo de la demanda ni ha indicado cómo decidirá el juicio. Su orden permitió que parte de los reclamos avanzara y desestimó otros.

Todos los implicados

Los estudiantes demandantes son Abel Carvajal, Dariel González, Ethan Ratchkauskas y Dante Mojena. La presidenta de FIU, Jeanette Núñez, figura como demandada. El abogado Anthony Sabatini representa a los estudiantes.

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