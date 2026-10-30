Corea del Sur perseguirá penalmente el uso de lentes inteligentes en exámenes

SEÚL.- Corea del Sur denunciará penalmente y penalizará a los estudiantes que usen lentes inteligentes para hacer trampa en los exámenes nacionales de admisión universitaria, explicó un oficial del gobierno a la AFP el viernes.

La venta de gafas inteligentes, que permiten tomar fotos y videos, comunicarse con un asistente de inteligencia artificial (IA), entre otras funcionalidades, está en alza.

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Pero también aumentan las preocupaciones por su uso frauduloso, ya sea grabar a las personas sin su consentimiento o hacer trampa en los exámenes.

La prueba de admisión universitaria en Corea del Sur, el "Suneung", es conocida por su alta exigencia y es obligatoria para integrar las mejores universidades del país.

Esta evaluación se considera crucial para acceder a una posible estabilidad económica e incluso a un buen matrimonio.

"El ministerio presentará cargos penales contra los estudiantes que sean atrapados haciendo trampa con gafas inteligentes" en el futuro, explicó Lee Joon-hyuk, un funcionario del Ministerio de Educación.

Las autoridades planean que las personas atrapadas usando estos dispositivos no puedan retomar el examen de admisión durante tres años. Actualmente la penalización es de un año.

Sin embargo, es difícil que la nueva reglamentación se aplique en los próximos concursos de acceso el próximo mes, reconoció Lee.

"Solo tenemos 20 días hasta el día del examen, sería realmente difícil cambiar la ley antes. A pesar de ello, aceleraremos el proceso para que los cambios se apliquen para los exámenes del año que viene", aclaró el funcionario.

Esta iniciativa llega después de que tres estudiantes fueran atrapados usando lentes inteligentes durante exámenes organizados por universidades de Seúl.

El Ministerio de Educación surcoreano anunció el jueves nuevas medidas para prevenir estos incidentes, entre las cuales se incluye la asignación de un "miembro del personal designado" en cada centro de examen para identificar lentes de vista sospechosos.

La enorme presión del ultracompetitivo sistema educativo de Corea del Sur suele señalarse en parte como responsable de las tasas de depresión y suicidio entre adolescentes, que se encuentran entre las más altas del mundo.

FUENTE: Con información de AFP