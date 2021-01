Cuatro hombres forman primera misión privada al espacio

El vuelo Axiom Mission 1 (Ax-1) se está organizando en virtud de un acuerdo comercial con la NASA. Esta misión de Axiom permitirá a la tripulación vivir a bordo del complejo orbital y experimentar al menos ocho días de microgravedad y vistas de la Tierra que solo se pueden apreciar plenamente desde la Estación Espacial. Según The Washington Post, cada pasaje de turista espacial cuesta 55 millones de dólares.

Connor, que ha volado más de 16 aviones diferentes y compitió en el Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea de EE.UU., servirá como piloto del Dragon y se convertirá en el primer astronauta particular en pilotar una misión espacial orbital. SpaceX diseñó su cápsula Dragon tripulada para volar de forma autónoma, con la participación humana solo necesaria en situaciones de emergencia.

Dependiendo de otras actividades programadas en la estación espacial, la misión Ax-1 podría lanzarse tan pronto como enero de 2022.

A los 71 años, Connor se convertirá en la segunda persona de mayor edad en volar al espacio (solo superado por el fallecido John Glenn, quien realizó su segundo vuelo espacial a la edad de 77 años). Director de The Connor Group, una firma de inversión en apartamentos de lujo con más de 3.000 millones en activos, Connor también cofundó dos compañías de tecnología financiera y estableció The Connor Group Kids & Community Partners, que atiende a jóvenes desfavorecidos en las comunidades donde opera The Connor Group.

Además de volar, Connor también compite en carreras todoterreno, ha hecho rafting en el río Zambezi en África y el río Futaleufu en América del Sur y ha alcanzado la cima del Monte Kilimanjaro en África y el Monte Rainier en el estado de Washington.

Pathy, de 50 años, será el undécimo canadiense en volar al espacio, después de nueve astronautas de la Agencia Espacial Canadiense y cofundador del Cirque du Soleil, quien se convirtió en el primer supuesto "turista espacial" de Canadá en 2009, informa Space.com.

Pathy es el director ejecutivo y presidente de Mavrik, una empresa de inversión y financiación de propiedad privada, y es el presidente de la junta directiva de Stingray Group, una empresa de música, medios y tecnología, ambas con sede en Montreal. También es miembro de la junta de la Pathy Family Foundation y es miembro de las juntas y comités ejecutivos de Dansla Rue y de la Montreal Children's Hospital Foundation.

Stibbe, quien nació en Haifa, será el segundo israelí en lanzarse al espacio, siguiendo a su amigo Ilan Ramon, quien murió trágicamente en el transbordador espacial Columbia en 2003.

Stibbe fundó Vital Capital Fund, que se centra en empresas comerciales y financieras principalmente en África. También es uno de los fundadores y es miembro de la junta del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Ben-Gurion y es miembro de la junta de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación, el arte y la cultura. A los 63 años, Stibbe se convertirá en la tercera persona de mayor edad en entrar en órbita.

Lopez-Alegria será el primer ex astronauta de la NASA en regresar a la órbita y visitar la ISS. También tendrá 63 años cuando se lance, pero es cinco meses más joven que Stibbe.

Axiom Space, fundada por el exgerente del programa de la estación espacial de la NASA, Michael Suffredini, organizará el entrenamiento y supervisará las operaciones en vuelo de la tripulación del Ax-1, con López-Alegría como representante de la compañía mientras está en el espacio.

La misión Ax-1 es la primera de una serie de vuelos a la estación espacial, incluido uno posiblemente tripulado por el actor Tom Cruise y el director Doug Liman, que son precursores del lanzamiento de Axiom y la conexión de nuevos módulos comerciales a la ISS. El segmento Axiom servirá como banco de pruebas para la estación Axiom de vuelo libre planificada de la compañía.