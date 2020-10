El iPhone 12, el más difícil de vender

Ya Apple nos había enseñado el formato, un video impecable que cumple con todas las normas de distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Muchos de los rumores parecieron ciertos, pero inevitablemente equivocados cuando nos vamos al detalle; incluso, llegaron a publicar precios y hasta fechas de disponibilidad, pero lo cierto es que al final Cupertino es quien tiene la última palabra.

Apple tuvo un serio retraso en la producción de su "gadget" más querido debido a la pandemia y por ello retrasó el anuncio más esperado del año... ¿o fue estrategia de marketing? No lo sabemos, lo que sí es cierto es que en todas las opciones Apple se muestra bien agresiva a la hora de facilitar la compra de cualquier modelo ya sea a través del "carrier" o financiando con el propio sistema de Apple.

Al sacar cuentas, la cuota más costosa está entre 48 y 55 dólares mensuales en dependencia del modelo y si quiere contar con Apple Care. Este sistema, que permite reemplazar todo el quipo si sufre algún daño o es robado, ahora también ofrece dos modalidades de pago muy interesantes. Todo dependerá del plan que escoja, es solo cuestión de sentarse un rato y analizar lo que Cupertino le ofrece y cuál es la mejor opción que se adapte a su bolsillo.

HomePod Mini

El HomePod ya tiene un rato en el mercado y son muy pocos los que se han decantado por este sistema que, si bien sobrepasa en tecnología a la competencia, el precio no era permisible para muchos. Esto hizo que quizás Amazon y Google ganaran bastantes adeptos en el terreno de los “home assistant” con Alexa y Google Voice Assistant.

Esta nueva versión Mini posee las mismas virtudes del HomePod como controlar de forma inteligente todos los electrodomésticos que estén conectados; desde subir las persianas de las ventanas, variar la temperatura del termostato del aire acondicionado, activar ventiladores, encender o apagar luces, etc. El sonido, aunque no lo hemos probado aún, promete ser impecable. La única función que no posee es la de actuar como Home Theater para Apple TV 4K y ser capaz de reconocer cuándo alguien se acerca a la zona donde se encuentra [ambas opciones funcionan de forma increíble en el Home Pod].

Apple hizo mucho hincapié en la nueva capacidad de identificar hasta seis voces distintas dentro del hogar, por lo que puede personalizar las respuestas de quien le dé ordenes y la nueva función intercom para comunicarse por voz entre dispositivos Apple.

iPhone 12

Sino sabe aún sobre el 5G, se lo podemos explicar brevemente. 5G es la quinta generación de tecnología estándar para las redes de radiofrecuencia celular, básicamente estas nuevas redes al tener un ancho de banda amplificado permiten una velocidad superior en lo que se refiere a velocidad de carga y descarga de contenido, datos de voz por IP, etc. Lo que significa que descargar música, video y videojuegos será mucho más rápido de lo que se hace ahora, obviamente dependerá en donde el servicio esté disponible y del dispositivo que tenga.

Este es el primer iPhone en contar con tecnología de este tipo. Si bien la competencia ha anunciado dispositivos 5G en los meses anteriores, Apple esperaba que las redes funcionasen de forma óptima para dar el paso al 5G y no defraudar a sus clientes, de ahí su integración con Verizon y varios "carriers".

Los bordes cuadrados y limpios en aluminio vuelven al iPhone, como el iPhone 5, pero con nuevas características y capacidades. Apple anunció también el iPhone 12 Mini, la diferencia entre uno y otro es el tamaño: el iPhone es de 6.1” y la versión Mini, 5.4”.

Ambos poseen A14 Bionic chip, la última generación de Chip que Apple ha desarrollado y el mismo que ya posee el iPad Air lanzada el mes anterior y que es capaz de realizar un trillón de operaciones por segundo. Ambas pantallas son Oled, lo que permite negros más oscuros y colores más brillantes además de que están fabricadas a partir de partículas de nano cerámicas cristalizadas mucho más resistentes a golpes y caídas.

El iPhone 12 estará disponible a partir del 23 de octubre y el mini el 13 de noviembre.

El iPhone 12 Pro

La versión pro de este año no se queda atrás y viene en cuatro colores, plateado, dorado, grafito y Pacific Blue en acero inoxidable. Como su nombre pro lo indica este teléfono tiene todo para ser la herramienta perfecta de profesionales en distintos campos.

Este teléfono viene con un sensor basado en la tecnología LiDAR (Ligth Detection and Raging) –que ya hizo su debut en el iPad Pro– que es usada para determinar la distancia y disposición de un área, midiendo cuánto le toma a la luz alcanzar un determinado objeto y reflejarla de vuelta ¿pero en qué lo beneficia? Básicamente LiDAR es la tecnología desarrollada por la NASA y que utilizará en la próxima misión que llegue a Marte para escanear toda su superficie, pero... ¿para que me sirve? Si es constructor, diseñador de espacios o interiores, o simplemente un desarrollador de juegos virtuales, este sensor le permitirá hacer un scan del espacio para luego intervenirlo a su conveniencia y sobretodo para hacer aplicaciones de realidad aumentada y virtual -incluso- para aumentar la efectividad del foco de las cámaras del iPhone en condiciones de poca luz.

Apple siempre ha sido criticada por poseer cámara de apenas 12 megapíxeles cuando ya la competencia ofrece más de 18 mpx. Muchas personas piensan que tener una cantidad de pixel por sensor hace mejor una cámara de fotos o video, pero la diferencia está en cómo es procesada esta alternativa. Por eso hay una gran diferencia entre grandes fabricantes como Sony, Nikon, Canon, Pentax, etc.

Cada cámara procesa de forma distinta las imágenes y colores y la rapidez con que lo hacen influye también en el resultado final. Lo mismo ocurre con los teléfonos. Si bien el iPhone tiene cámaras de 12mpx, el sensor de esta nueva versión posee pixeles más grandes para captar una mayor cantidad de luz e información. Por primera vez, se ha incluido un estabilizador en estos sensores, igual que los usados en las cámaras DSRL para obtener mejores resultados en la captura de imagen, que ahora lucen increíbles sobre todo en condiciones de poca luz.

Dos nuevos formatos -tanto para fotos como video- son lanzados con este nuevo teléfono. El Apple ProRaw que permitirá manipular las fotos de forma profesional, al igual que el Dolbi Vision con una calidad cinematográfica en el caso de video. El iPhone Pro estará disponible el 23 de octubre y el Pro Max, a partir del 13 de noviembre.

Mag Safe

Todos los teléfonos de la serie 12 vienen con MagSafe un sistema desarrollado por Apple que utiliza los imanes para recargar de forma inalámbrica el teléfono, pero ahora también son utilizados para adjuntarle estuches y accesorios y garantizar el recargado de la batería en menor tiempo.

Respecto al cargador, en su afán por reducir al mínimo su impacto al medio ambiente, Cupertino decidió no incluir el famoso adaptador ni los audífonos dentro del empaque; la razón: con esta acción elimina el equivalente a 440.000 autos al año. Según Apple hay cerca de 2 billones de estos dispositivos en el mundo sin contar los fabricados por terceras partes.