Google anuncia que dará acceso a Gemini a menores de 13 años bajo supervisión parental

Esta novedad ya la anticipó Google a finales de marzo, cuando explicó que "la IA puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje y la creatividad, tanto en el aula como en casa", con motivo del 'Día Nacional de Alfabetización en IA'.

Los menores podrán acceder a Gemini con una cuenta supervisada a través de Family Link, la aplicación que reúne los controles parentales de Google para gestionar el tiempo de uso y el acceso a las aplicaciones.

En la notificación, Google recuerda que "Gemini no es humano. Aunque a veces habla como tal, no puede pensar por sí mismo ni sentir emociones". También ofrece una serie de consejos para que los padres acompañen a sus hijos en la experiencia con el 'chatbot'.

Así, explica que tienen que enseñar a sus hijos a verificar la fuentes y a no compartir información personal. También advierte de que, aunque tienen implementados filtros que limitan los contenidos no apropiados, estos pueden mostrarse, y que los controlares parentales establecidos para Asistente no se guardan para Gemini.

FUENTE: Con información de Europa Press