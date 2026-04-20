lunes 20  de  abril 2026
TECNOLOGÍA

Heredero digital: la opción que resguarda los datos de un usuario que fallece

Expertos recomiendan no postergar esta configuración, ya que el vacío digital deja perfiles vulnerables a hackeos o suplantaciones de identidad

El teléfono celular se ha convertido en una importante herramienta para el día día

El teléfono celular se ha convertido en una importante herramienta para el día día

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fallecimiento de una persona en la era de la conectividad total plantea un dilema que pocos anticipan: la supervivencia indefinida de su identidad virtual. Sin una planificación previa, fotos, mensajes y documentos alojados en la nube pueden quedar en un limbo digital, bloqueados por términos de privacidad que las plataformas aplican estrictamente ante la ausencia de instrucciones claras del titular.

La gestión del legado digital se ha convertido en una tarea fundamental para evitar complicaciones legales y emocionales a los familiares. Plataformas líderes como Apple, Google y Meta ya han implementado herramientas para designar un "heredero digital" o contacto de legado, reseña el portal web WFLA.

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En el caso de Apple, esta figura permite acceder a archivos y fotos específicos mediante una clave generada en vida, aunque nunca otorga acceso a contraseñas de seguridad o datos de pago. Por su parte, Google ofrece el "Administrador de cuentas inactivas", que decide el destino de la información tras un periodo determinado de ausencia de actividad.

Legalidad, términos y condiciones digitales

El panorama legal global es todavía desigual. Mientras que en países como Francia o Estados Unidos existen normativas que facilitan este traspaso, en la mayor parte de América Latina y Europa la falta de una legislación específica obliga a los familiares a navegar por los complejos términos y condiciones de cada servicio.

Sin un acceso autorizado previamente, recuperar recuerdos digitales puede requerir procesos judiciales desgastantes o la presentación de múltiples certificados de defunción para simplemente lograr que una cuenta sea eliminada o convertida en un perfil conmemorativo.

Expertos recomiendan no postergar esta configuración, ya que el vacío digital no solo impide el cierre de ciclos emocionales para los seres queridos, sino que también deja perfiles vulnerables a hackeos o suplantaciones de identidad. Organizar el patrimonio digital es, hoy en día, una extensión necesaria del testamento tradicional, asegurando que la huella que dejamos en la red sea gestionada según nuestra voluntad y no por el algoritmo de una empresa tecnológica.

FUENTE: Con información de INFOBAE/ WLA

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