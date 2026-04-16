jueves 16  de  abril 2026
TECNOLOGÍA

China: Fabricante de autos solicita patente para instalar inodoros accionables por voz

Estos sanitarios pueden utilizarse ya sea empujando manualmente un asiento hacia atrás, o mediante el comando de voz "activar función inodoro"

La marca SERES podría innovar en el uso de una tecnología especial capaz de ofrecer un inodoro incorporado a un asiento.&nbsp;

La marca SERES podría innovar en el uso de una tecnología especial capaz de ofrecer un inodoro incorporado a un asiento. 

CAPTURA del portal de global-seres.com

CHINA.-El fabricante de automóviles chino Seres solicitó una patente para inodoros integrados en los asientos y accionables por comando de voz, según una base de datos gubernamental.

La idea de instalar sanitarios en automóviles no es nueva, especialmente en furgonetas, autocaravanas o ciertos SUV. Pero la originalidad de esta nueva tecnología radica en su integración discreta y su diseño innovador.

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Especializado en vehículos eléctricos, Seres es un fabricante de renombre en China. Está asociado con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en la marca de alta gama AITO.

Seres obtuvo su patente para estos inodoros móviles a comienzos de abril, según registros accesibles al público.

Estos sanitarios pueden utilizarse ya sea empujando manualmente un asiento hacia atrás, o mediante el comando de voz "activar función inodoro".

El dispositivo tiene como objetivo "satisfacer las necesidades de los usuarios durante viajes largos, campamentos o noches pasadas en el habitáculo", escribieron los ingenieros de Seres en el expediente de patente.

Un sistema de ventilación y un conducto de evacuación dirigen los olores hacia el exterior. Los desechos se recogen en un depósito que debe vaciarse periódicamente.

Los inodoros están equipados con un dispositivo calefactor que evapora la orina y deshidrata otros desechos.

La integración del WC bajo el asiento deslizante permite "optimizar el uso del habitáculo", indicó Seres en su expediente.

En los últimos años los fabricantes chinos de vehículos eléctricos lanzó modelos con funciones cada vez más sofisticadas para atraer a los compradores, como sistemas de karaoke integrados, mini-refrigeradoras o asientos con masaje.

Seres aún no anunció ningún vehículo equipado con inodoros, y se desconoce si tales modelos llegarán alguna vez al mercado.

FUENTE: Con información de AFP

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