Tecnología alemana en el Caribe: PharmaSteril transforma el mercado regional con la planta de sueros inyectables más avanzada de Venezuela

La infraestructura destaca por la implementación de la tecnología Blow-Fill-Seal (BFS), desarrollada por la firma alemana Rommelag, creadora de este proceso de vanguardia

Laboratorios PharmaSteril , empresa líder en inyectables en el mercado venezolano, anunció que la construcción de su nueva planta de producción de sueros inyectables en el estado Anzoátegui, ubicado al norte del país, ha alcanzado un 90% de avance. “Este es un complejo industrial, único en su tipo, que marcará un hito en la transición hacia la manufactura local y la autosuficiencia en el país”, informó Fabián Eliantonio, empresario ítalo-venezolano y CEO de PharmaSteril.

La infraestructura destaca por la implementación de la tecnología Blow-Fill-Seal (BFS), desarrollada por la firma alemana Rommelag, creadora de este proceso de vanguardia. A través de una inversión estratégica en tecnología de punta, la planta operará bajo estándares globales de calidad, permitiendo que Venezuela deje de ser un importador de sueros inyectables para convertirse en un centro de producción de referencia en Latinoamérica.

Vanguardia aséptica

El sistema BFS representa la cúspide del envasado aséptico a nivel mundial. Este proceso automatizado combina el soplado del envase, el llenado preciso y el sellado hermético en una única operación continua. Al utilizar granulado de polímero puro que se moldea mediante aire estéril, se elimina la intervención humana y, con ello, cualquier riesgo de contaminación, garantizando una pureza total para el paciente.

“Debemos ver a Venezuela no como un país que espera por medicinas del exterior, sino como el motor que las produce con la tecnología más avanzada del planeta”, afirmó Eliantonio. El directivo, quien lidera este proyecto desde 2019, destacó que este avance asegura el tratamiento oportuno en la red hospitalaria sin depender de factores externos.

Impacto global

Con la puesta en marcha de dos líneas de producción (modelos 321 y 360), la planta -ubicada al norte de Venezuela- tendrá una capacidad instalada superior a 40 millones de unidades al año. Además de cubrir la demanda nacional, el proyecto está diseñado para exportar bajo las normativas internacionales más exigentes, llevando el sello de calidad venezolano a toda la región.

La instalación, que prevé iniciar operaciones a mediados de 2027, generará más de 380 empleos entre directos e indirectos, impulsando el desarrollo socioeconómico de la zona. A diferencia de los métodos tradicionales con viales de vidrio, los envases producidos mediante BFS son inastillables, ligeros y más sostenibles, reduciendo significativamente la huella de carbono y los riesgos logísticos.

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Para el empresario y líder de PharmaSteril este es el resultado de una visión de resiliencia y confianza inquebrantable en el potencial industrial de Venezuela. “Nuestra evolución empresarial, que pasará de la distribución a la manufactura nacional de alta complejidad, demuestra cómo la inversión en tecnología de vanguardia puede resolver necesidades primarias de salud al garantizar el acceso a insumos esenciales”, indicó Eliantonio.

Al cubrir la demanda interna y sustituir importaciones con producción nacional, PharmaSteril no solo fortalece la soberanía farmacéutica de la nación venezolana, sino que posiciona a la nación caribeña como un centro de producción estratégico con capacidad de exportar excelencia y calidad certificada a todo el mercado internacional.