lunes 20  de  abril 2026
GIRA MUNDIAL

El papa León XIV dice que toda forma de opresión, violencia o explotación niega el cristianismo

Su santidad llegó en papamóvil a esta explanada después de visitar un centro de ancianos, y recorrió las calles de esta ciudad compuesta principalmente por barriadas de casas de barro y chapas de aluminio

El papa León XIV (C) saluda a la multitud a su llegada para dirigir el rezo del Santo Rosario en la explanada frente al Santuario Mama Muxima en Muxima, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026.&nbsp;&nbsp;

El papa León XIV (C) saluda a la multitud a su llegada para dirigir el rezo del Santo Rosario en la explanada frente al Santuario "Mama Muxima" en Muxima, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026.  

Alberto PIZZOLI / AFP

ANGOLA.- El papa León XIV aseguró este lunes que "toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira" niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país.

En el intenso viaje del papa en África, quiso visitar la ciudad de Saurimo, capital de la provincia de Lunda-Sul, conocida como uno de los principales centros de extracción de diamantes del país y eje estratégico para la economía angoleña, en una zona que, al tiempo, conserva tradiciones ancestrales.

Lee además
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los medios antes de abordar el Marine One en el area sur de la Casa Blanca el 16 de abril de 2026 en Washington, DC.
Política

Trump defiende que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el Papa: "No estoy peleando con él"

León XIV llegó en papamóvil a esta explanada después de visitar un centro de ancianos, y recorrió las calles de esta ciudad compuesta principalmente por barriadas de casas de barro y chapas de aluminio y donde también se congregaron otras 20.000 personas.

En su homilía, aseguró que Dios "ilumina nuestro presente" a pesar de que "muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza".

Y de nuevo también se refirió, como ha hecho en los países que ha visitado en esta gira africana, a la injusta repartición de la riqueza.

"Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos. Ante estos males, Cristo escucha el clamor de los pueblos y renueva nuestra historia; de cada caída nos levanta, en cada sufrimiento nos consuela y en la misión nos alienta", dijo.

Y agregó: "toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira niega la resurrección de Cristo, don supremo de nuestra libertad".

El papa León XIV: Dios no es un gurú o un amuleto

En su homilía ante varios miles de personas criticó "cuando la fe auténtica se sustituye por un comercio supersticioso, en el cual Dios se convierte en un ídolo al que sólo se recurre cuando nos conviene, mientras nos conviene".

Y advirtió de que los dones "del Señor -que siempre cuida de su pueblo- pueden convertirse en una exigencia, un premio o un chantaje y son malinterpretados precisamente por quienes los reciben".

"El relato evangélico nos hace comprender, por tanto, que existen motivos equivocados para buscar a Cristo, sobre todo cuando se le considera un gurú o un amuleto de la suerte", señaló.

También criticó a aquellos que buscan, no un maestro al que amar, "sino un líder al que venerar por interés propio".

Tras esta misa, el pontífice regresará a la capital angoleña para un encuentro con los obispos y religiosos del país, donde los católicos son el 48 %, y que será el último acto de su etapa en Angola, pues el martes volará a Guinea Ecuatorial.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump vs. papa León XIV: Dos visiones distintas ante un mundo en crisis

La paz y la yihad: entre el papa León XIV y el presidente Trump

María Corina Machado plantea inversión con justicia para la reconstrucción energética en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

Representantes institucionales y empresariales durante el encuentro Sevilla-Miami |  De izquierda a derecha (fila superior): Rocío Sañudo Limón (Lemon Media), Jordi Boada (TRADE), Santiago García Dils (Sevilla City Office), Rafael Carmona (Autoridad Portuaria de Sevilla), Juan Carlos Pereira (Spain-US Chamber of Commerce y José Marquina (Bernardo de Gálvez Bussines Club). Fila inferior: Javier Yraola (Consulado de España en Miami), Aylton Sousa (Amazon Web Service), Angie Moreno (Ayuntamiento de Sevilla) y Jorge Molinero (Club Victoria).
EMPRESARIOS

Miami reúne a líderes empresariales de alto nivel para apoyar la conexión aérea directa con Sevilla

Eliott Rodríguez, candidato al Congreso por el Distrito 27. 
ELECCIONES 2026

Demócrata rival de María Elvira Salazar: "Me horrorizan las cosas que ocurren en este país"

Esta fotografía, distribuida por la Armada de los Estados Unidos el 17 de abril de 2026 por la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Central de los Estados Unidos, muestra al USS Abraham Lincoln (izquierda) realizando operaciones de bloqueo en el Mar Arábigo el 16 de abril de 2026.
GUERRA

Destructor de EEUU ataca carguero iraní que buscaba evadir bloqueo en el Golfo de Omán

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Te puede interesar

Mina de hierro en Congonhas, estado de Minas Gerais, Brasil.
MINERíA ESTRATéGICA

Empresa USA Rare Earth compra la brasileña Serra Verde

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Monedas de un centavo de dólar americano.
NUEVA LEY

El centavo tiene los días contados en Florida, solo falta la firma de DeSantis para sellar su retirada

El presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) recibe este lunes a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado (c-d) en el Senado en Madrid. 
REACCIÓN

Gobierno de España critica decisión de María Corina Machado de no reunirse con Pedro Sánchez

Biblioteca y museo Donald J. Trump en Miami.
MEGAPROYECTO

Biblioteca presidencial de Trump en Miami proyecta recaudar casi mil millones de dólares

El papa León XIV (C) saluda a la multitud a su llegada para dirigir el rezo del Santo Rosario en la explanada frente al Santuario Mama Muxima en Muxima, en el séptimo día de un viaje apostólico de 11 días a África, el 19 de abril de 2026. 
GIRA MUNDIAL

El papa León XIV dice que toda forma de opresión, violencia o explotación niega el cristianismo