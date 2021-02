IBM destina fondos para ciberseguridad en escuelas públicas

Un nuevo estudio de International Business Machines (IBM) muestra que casi el 60% del personal escolar no está preparado para las amenazas de ciberseguridad: la falta de capacitación, conciencia, presupuesto y aprendizaje virtual identificados como problemas importantes

Para contrarrestar esta situación, IBM anunció un programa con $3 millones en subvenciones de seguridad educativa para fortalecer la ciberseguridad en las escuelas K-12 de EEUU.

Además de sus subvenciones de ciberseguridad, IBM se asoció con Morning Consult para encuestar a 1,000 educadores y directivos de escuelas K-12 y universidades para obtener más información sobre los problemas de ciberseguridad que enfrentan y sus percepciones frente a esta alarmante situación.

Estudio revela Falta de preparación e inseguridad

Casi el 60% de los educadores y administradores afirma que no están seguros o no han recibido nuevas iniciativas de ciberseguridad o capacitación para el aprendizaje remoto, a pesar de que el 78% dijo que actualmente participan en algún aprendizaje en línea. Más de la mitad no ha recibido ningún tipo de formación en ciberseguridad.

El sondeo de IBM revela que a pesar del creciente número de ataques, la mitad de los educadores y administradores no están preocupados por un ataque contra sus instituciones, mientras que el 83% expresó su confianza en la capacidad de su escuela para manejar un ciberataque, sin embargo, más del 60% no sabe si su escuela tiene siquiera un plan de seguro para ataques cibernéticos.

En otra parte de la encuesta más de la mitad de los educadores y directivos dijo que el presupuesto es una barrera grande o mediana para fortalecer la postura de ciberseguridad de su institución.

A pesar de que IBM ha ayuda desde hace décadas a municipios y localidades a gestionar su respuesta con los ciberataques, la nueva iniciativa ayudará a formalizar los esfuerzos de las escuelas para que tengan una preparación adecuada, con un plan de respuesta ante las amenazas cibernéticas.

La subvención, creada como parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa de IBM, será una contribución monetaria y con horas de trabajo de equipos especializados de IBM en cada uno de los distritos escolares.

El estudio remoto, alimento para los 'hackers'

"Los ataques de 'ransomware' en las escuelas se han convertido el pan de cada día para millones de estudiantes," comentó Christopher Scott, Director de Innovación en Seguridad, Oficina del CISO, IBM.

"El aprendizaje remoto ha cambiado el enfoque de los ciberdelincuentes que buscan objetivos fáciles, ya que todos, desde los niños de kinder hasta los profesores universitarios, utilizan conexiones remotas. Muchas escuelas necesitan recursos y tecnología adicionales para cambiar la dinámica y reducir el incentivo financiero de los atacantes cibernéticos."

Los distritos escolares interesados en estas subvenciones pueden aplicar a través de IBM.org hasta el 1ro de marzo y solicitar una de las seis subvenciones de $500,000 para su institución.

lmorales@diariolasaméricas.com