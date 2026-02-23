lunes 23  de  febrero 2026
Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

La oficina del abogado Robert Feitel, defensor del acusado de ser jefe del Cartel de los Soles, confirmó el cambio en el fallo y dijo desconocer la nueva fecha

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.

El exjefe de inteligencia venezolano Hugo "Pollo" Carvajal.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La sentencia del militar chavista y antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal, que estaba prevista para este lunes fue aplazada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, debido a su cierre temporal por la tormenta invernal que azota el noreste de EEUU.

El despacho de uno de sus abogados, Robert Feitel, confirmó que la sentencia no se celebrará este 23 de febrero debido al cierre de la Corte, y precisó que aún se desconoce la fecha en que se realizará.

Por su parte, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó que sus instalaciones permanecen cerradas por el temporal y que no se están celebrando audiencias en su interior.

La sentencia de ‘Carvajal ya ha sido aplazada en otras ocasiones mientras el acusado negociaba con la Fiscalía.

Otra fecha para Carvajal

Carvajal, de 65 años de edad, se declaró culpable el pasado junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

El general retirado venezolano se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

En 2020, la fiscalía estadounidense imputó a Carvajal y al general retirado Clíver Alcalá, y en fecha más reciente al depuesto Nicolás Maduro, al primer vicepresidente del oficialista PSUV, Diosdado Cabello y a otros personeros del régimen, con cargos de conspiración por narcotráfico y tráfico de armas.

Desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, acusados por EE.UU. de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

En diciembre, ‘El Pollo’ Carvajal escribió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que le detalló la supuesta conexión de Maduro con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades.

Según Carvajal, el expresidente Hugo Chávez decidió reclutar a líderes del narcotráfico y armar bandas como la conocida Tren de Aragua y, tras su muerte, Maduro "amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior".

FUENTE: Información de EFE

