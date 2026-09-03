Nissan Sentra SR: estilo deportivo y sentido práctico

El Nissan Sentra SR 2026 parte de un precio básico de $25,000. El que manejamos, con una buena dosis de equipamiento opcional, como tapicería de mejor calidad, un sistema de audio premium de la marca Bose y techo corredizo, entre otros, llegó a los $32,120 dólares.

Con una imagen más agresiva, tecnología renovada y un motor de 149 caballos de potencia, el Nissan Sentra SR demuestra que los sedanes compactos todavía tienen argumentos para competir en el mercado estadounidense.

En un mercado dominado por los utilitarios deportivos, encontrar un fabricante que siga apostando con fuerza por los sedanes compactos es cada vez menos común. Sin embargo, Nissan mantiene al Sentra como una pieza importante de su oferta y, para 2026, lo ha actualizado con una fórmula que busca atraer tanto a quienes necesitan un automóvil práctico para todos los días, como a quienes todavía disfrutan de conducir un sedán.

El Nissan Sentra, en su versión SR combina una apariencia más deportiva con un buen nivel de equipamiento y un precio que permanece relativamente accesible. Y aunque no pretende ser un automóvil deportivo en el sentido tradicional, el Sentra SR tiene suficientes argumentos para resultar atractivo. La primera impresión es probablemente uno de los mayores avances del Sentra 2026. Nissan ha trabajado especialmente en el diseño exterior para darle al automóvil una personalidad más marcada.

La versión SR incorpora una parrilla de acabado negro, detalles exteriores de inspiración deportiva y rines de aluminio de 18 pulgadas. El resultado es un sedán que luce mucho más dinámico de lo que sus prestaciones podrían sugerir. Es un cambio importante en un segmento donde la apariencia puede ser decisiva. El comprador que no necesita un SUV, pero quiere algo que se vea moderno y juvenil, encuentra en el Sentra SR una alternativa interesante.

Bajo el capó no hay sorpresas: el Sentra SR utiliza un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros, capaz de producir 149 caballos de potencia y 146 libras por pie de torsión. La transmisión es automática continuamente variable, conocida como Xtronic CVT, y la tracción es delantera. Estas cifras pueden no impresionar a quien esté buscando aceleraciones deportivas. Pero ese tampoco es el objetivo del Sentra. Nissan apuesta aquí por un equilibrio entre desempeño cotidiano, suavidad y economía de combustible.

En la ciudad, los 149 caballos son suficientes para desplazarse con soltura. El motor responde adecuadamente al acelerar desde un semáforo y permite incorporarse a las vías rápidas sin mayores inconvenientes. Cuando se necesita realizar un adelantamiento en carretera, sin embargo, conviene recordar que estamos ante un sedán compacto orientado principalmente a la eficiencia.

Las pruebas independientes sitúan la aceleración de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 8.3 segundos. No es una cifra que lo coloque entre los deportivos, pero resulta perfectamente razonable para un automóvil familiar de este segmento.

La transmisión continuamente variable suele ser uno de los elementos que más críticas recibe en este tipo de vehículos. En el Sentra, sin embargo, su principal virtud es precisamente pasar relativamente desapercibida durante la conducción normal. La CVT mantiene el motor en el régimen adecuado y favorece una entrega progresiva de potencia. Al pisar el acelerador con mayor decisión, las revoluciones aumentan de manera evidente, pero la respuesta es suficientemente suave para la mayoría de las situaciones.

El modo Sport añade un poco más de carácter al automóvil, modificando la respuesta del acelerador y otros parámetros para ofrecer una sensación más inmediata. No convierte al Sentra en un deportivo, pero sí consigue que el conductor tenga una experiencia algo más entretenida cuando abandona el tráfico urbano.

Si el exterior es una de las novedades más visibles, el interior es donde probablemente el conductor percibirá una de las mejoras más importantes. El Nissan Sentra SR del 2026 incorpora una presentación más moderna y tecnológica, con pantallas de 12.3 pulgadas para la instrumentación y el sistema de información y entretenimiento.

La cabina mantiene una filosofía sencilla y funcional. Los controles están pensados para que el conductor pueda utilizarlos sin tener que aprender una complicada secuencia de menús, algo que se agradece durante la conducción. También hay suficiente espacio para que cuatro adultos viajen cómodamente y un maletero que permite utilizar el Sentra como vehículo familiar para las actividades cotidianas.

Una de las características que define al Sentra SR es su equilibrio. Aunque los rines de 18 pulgadas y los detalles exteriores pretenden transmitir una imagen deportiva, el automóvil continúa siendo fundamentalmente un sedán cómodo. La suspensión está diseñada para absorber buena parte de las irregularidades del pavimento y, en carretera, el Sentra transmite una sensación de estabilidad que inspira confianza.

La dirección es predecible y el automóvil resulta sencillo de maniobrar en espacios urbanos. Para quienes pasan buena parte de la semana desplazándose entre el trabajo, la casa, supermercados, escuelas y otras actividades, esa facilidad de conducción puede ser mucho más importante que tener un motor de gran potencia.

La eficiencia es otro de los argumentos fuertes del Sentra. Nissan estima para el SR hasta 29 mpg en ciudad y 36 mpg en carretera. En términos prácticos, esto significa que el propietario puede recorrer largas distancias sin que las visitas a la estación de gasolina se conviertan en una parte demasiado importante del presupuesto familiar. Y aquí el Sentra tiene una ventaja conceptual: utiliza un motor de gasolina convencional, sin la complejidad o el costo inicial de un sistema híbrido.

El Nissan Sentra SR 2026 parte de un precio básico de $25,000. El que manejamos, con una buena dosis de equipamiento opcional, como tapicería de mejor calidad, un sistema de audio premium de la marca Bose y techo corredizo, entre otros, llegó a los $32,120 dólares.

En un momento en que los consumidores estadounidenses pagan cada vez más por vehículos nuevos y en que los SUV dominan las vitrinas de los concesionarios, el Sentra SR ofrece una alternativa tradicional: cuatro puertas, buen espacio, consumo razonable, tecnología moderna y un precio de entrada relativamente contenido.

Su apariencia deportiva aporta el atractivo emocional, mientras que su mecánica y eficiencia proporcionan la racionalidad.

El resultado es un sedán compacto que no necesita ser el más rápido ni el más potente para ser una compra inteligente. El Sentra SR simplemente intenta hacer bien aquello para lo que fue concebido: ofrecer transporte cómodo, eficiente y con suficiente estilo para que el conductor todavía pueda sentirse orgulloso de estacionarlo frente a su casa.