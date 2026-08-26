miércoles 26  de  agosto 2026
TECNOLOGÍA

Conozca la Mac mini, el nuevo computador con el que Apple busca liderar el mercado

Para esta versión renovada del Mac mini, la firma ha estado probando procesadores tanto de la generación M5 actual, como de la próxima línea M6

Imagen del nuevo Mac Mini.

Imagen del nuevo Mac Mini.

APPLE/EUROPA PRESS

Apple ha estado trabajando en una nueva versión del ordenador de sobremesa Mac mini renovado que planea presentar "en los próximos días" y que se ha estado probando con los procesadores M5 y el próximo chip M6.

Se prevé que los de Cupertino den a conocer su nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, con las versiones Pro y Pro Max, además de su primer iPhone plegable, en una presentación planeada para realizarse en septiembre, aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial.

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En este marco, Apple también planea lanzar una nueva versión de su ordenador de sobremesa Mac mini en los "próximos días", anticipándose a los nuevos dispositivos móviles de la compañía, como ha compartido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, según declaraciones de fuentes relacionadas con la compañía.

Concretamente, se trata de la primera versión renovada del ordenador Mac mini en dos años, tras el lanzamiento de la versión actual en 2024, que llegó con un diseño más compacto, el chip M4 Pro, compatibilidad con Thunderbolt 5 y con las capacidades de Apple Intelligence.

Para esta versión renovada del Mac mini, la firma ha estado probando procesadores tanto de la generación M5 actual, como de la próxima línea M6, que se espera que sea presentado a finales de este año.

Cabe destacar que, como ha apuntado Gurman, esta renovación coincide con un momento en el que los Mac mini se han posicionado como una herramienta útil para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial (IA) de forma local. Igualmente, también enfrentan la situación de escasez de chips de memoria, lo que ha provocado dificultades para mantener el 'stock' del ordenador de sobremesa actual.

Con el lanzamiento del nuevo Mac mini, Apple sigue la hoja de ruta prevista sobre el lanzamiento de nuevos productos para la segunda mitad de este año, que, además de los nuevos iPhone, también incluye los nuevos Apple Watch Series 12 y los nuevos AirPods 5, según las fuentes mencionadas.

A todo ello hay que sumarle el primer dispositivo inteligente para el hogar con pantalla y un altavoz inteligente HomePod mini, además de un nuevo iPad mini renovado con pantalla OLED previsto para finales de octubre.

FUENTE: Con información de Europa Press

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