miércoles 26  de  agosto 2026
TECONOLOGÍA

Relojes "inteligentes" Garmin buscan apoderarse del mercado con función Epic

El reloj inteligente fenix 9 está disponible en los tamaños 43, 47 y 51 mm, y se caracteriza por una pantalla AMOLED el doble de brillante que la de su predecesor, cristal de zafiro, botones inductivos y puede sumergirse hasta 40 metros.

Imagen del Garmin fenix 9 Pro.

Imagen del Garmin fenix 9 Pro.

GARMIN/EUROPA PRESS

La marca de relojes "inteligentes" Garmin lanzó en el mercado europeo los nuevos 'smartwatches' Fenix 9 y Fenix 9 Pro, diseñados principalmente para atletas y aventureros con el estreno de Garmin Epic, una nueva función que agrupa múltiples actividades en una sola historia en Garmin Connect, y con métricas de Stamina mejoradas.

Garmin Fenix 9 y Fenix 9 Pro ya están disponibles por 999,99 euros y 1.099,99 euros, respectivamente, en España con hasta 29 y 31 días de batería, ambos en modo 'smartwatch', y con pantalla AMOLED, aunque el modelo Pro se distingue principalmente por una caja de titanio. En EEUU aún no están parala venta.

Lee además
Los relojes inteligentes ayudan a monitorear la actividad cardiovascular de los deportistas. 
SALUD

Relojes inteligentes, aliados para la salud cardiovascular
El consumo de proteina tiene efectos saludables con ejercicios.
SALUD

El consumo elevado de proteínas no es tan saludable como se cree, según estudio científico

"Fenix 9 y Fenix 9 Pro están especialmente diseñados para quienes desean rendir más y llegar más lejos. Los deportistas pueden comprender mejor cómo aumentar su resistencia y entrenar de forma más inteligente gracias a los indicadores avanzados de Stamina, mientras que las herramientas de navegación de alta calidad ayudan a los aventureros a mantener el rumbo con confianza", afirma la vicepresidenta de Ventas y de Marketing de Garmin, Susan Lyman.

El reloj inteligente fenix 9 está disponible en los tamaños 43, 47 y 51 mm, y se caracteriza por una pantalla AMOLED el doble de brillante que la de su predecesor, cristal de zafiro, botones inductivos y puede sumergirse hasta 40 metros.

En lo que respecta al 'software', estrena la nueva función Garmin Epic, que muestra, a través de una historia 'Epic' hecha con Garmin Connect, varias actividades realizadas por el usuario durante días, semanas o meses, con datos de salud, rendimiento y fotos, y que se pueden compartir con amigos y familiares.

Esta nueva experiencia se suma a las nuevas funciones de Stamina, que se encargan de mostrar a los usuarios cómo cambia con el tiempo su capacidad física según los avances que van realizando con sus prácticas deportivas e historial.

El Garmin fenix 9 incluye funciones ampliadas de 'rucking' (caminar llevando una mochila con peso adicional), como añadir y cambiar el peso de la carga, seguir los planes de GORUCK y establecer objetivos teniendo en cuenta hasta 100 kg de peso en la mochila.

Asimismo, se han mejorado la actividad de remo en interiores, con VO2 Max y la curva de potencia, y los mapas, que, aparte de venir preinstalados con rutas, han mejorado su rendimiento: moverse por el mapa es un 30 por ciento más rápido gracias a un 50 por ciento más de memoria RAM que el fenix 8.

Un reloj inteligente que completa sus especificaciones con 64 GB de almacenamiento interno, que permite llevar 7.000 canciones y descargar el doble de mapas preinstalados.

El garmin Fenix 9 Pro

Por otro lado, el Garmin fenix 9 Pro destaca por ser el primer 'smartwatch' de la marca que incorpora una caja de titanio en un diseño que combina la resistencia y la funcionalidad, además de reducir el grosor total del dispositivo.

Cuenta con todas las características premium del modelo base, a las que añade opciones de conectividad sin móvil y modos adicionales como la linterna LED (que incorpora modo de luz verde para la visión nocturna).

También se caracteriza por una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas (hasta 3.000 nits de brillo y un 15 por ciento más de tamaño sin aumentar el de la caja) y las pantallas con carga solar para una autonomía independiente de la carga típica por cable.

El Garmin fenix 9 Pro ofrece conectividad inReach (disponible por primera vez en todos los tamaños del reloj) en algunos modelos para recibir ayuda de emergencia con Garmin Response (disponible durante 24/7) y diversas opciones como llamadas, mensajes de texto y SOS, además de notificaciones de LiveTrack, Garmin Locate (con conexión LTE) y pronósticos meteorológicos, si se cuenta con un plan de suscripción activo.

Por último, Garmin ha anunciado ArcheryX, una función para mejorar la precisión del disparo con arcos compuestos que viene de serie en los nuevos fenix 9 y fenix 9 Pro. Se basa en rastrear el movimiento del brazo y el cuerpo del arquero para dar datos en tiempo real como el análisis del tiempo de ejecución del golpe, el contador de flechas, los minutos de ángulo y trazado de puntería. Esta información se puede consultar en la 'app' para móviles ShotView.

FUENTE: Con información de Europa Press

Te puede interesar

Relojes "inteligentes" Garmin buscan apoderarse del mercado con función Epic

Conozca la Mac mini, el nuevo computador con el que Apple busca liderar el mercado

Robots pulverizan récords humanos durante competencia deportiva en Pekín

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.
Guerra

Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos

Por Leonardo Morales
Las casas en nepal quedaron bajo el lodo (AFP)
TRAGEDIA

Tres estadounidenses entre los desaparecidos tras inundaciones en Nepal

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Imagen referencial.
JUSTICIA

EEUU: Meta acuerda pagar astronómica cifra por demanda de adicción en menores

La luna de sangre se podrá ver en Florida. 
MIRAR AL CIELO

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar