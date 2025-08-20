miércoles 20  de  agosto 2025
PSICOLOGÍA

Qué es la "psicosis por IA" y su rápido avance en la sociedad

A las personas se le dificulta entender y delimitar que realmente es una máquina y no un semejante, aunque la interacción sea casi igual

Imagen recreada de Inteligencia artificial.

Imagen recreada de Inteligencia artificial.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Inteligencia Artificial llegó para ser una gran aliada del ser humano, desde aclarar preguntas cotidianas hasta protagonizar desarrollos en la ciencia y tecnología.

Sin embargo, con la llegada de esta poderosa herramienta, ya los especialistas advierten problemas psicológicos en los usuarios.

Lee además
El logo de Apple en su edificio central en Cupertino, California.
NOVEDADES

Apple elabora modelo de IA simplificado que ayude a Siri
la trampa invisible: como los cientificos enganan a la ia que revisa sus trabajos
OPINIÓN

La trampa invisible: cómo los científicos engañan a la IA que revisa sus trabajos

La "psicosis de la IA" es un problema derivado del avance y la sofisticación de la inteligencia artificial. A medida que las IA, como los chatbots, mejoran en su capacidad para procesar y generar lenguaje de manera natural, se vuelven más convincentes para los usuarios, detalla el portal web Computer

Esta capacidad de simular una conversación humana, incluso sin tener conciencia o sentimientos, es lo que parece estar en la raíz de la preocupación de los expertos. Ya que, existen casos en los que los usuarios terminan por confundirse en la interacción.

Es decir, al ser humano se le dificulta entender y delimitar que realmente es una máquina y no un semejante, aunque la interacción sea casi igual. Esta delgada línea aumenta el problema generando nuevas condiciones de salud mental.

La creación de modelos de lenguaje grandes (LLMs, por sus siglas en inglés) como los que impulsan a ChatGPT se basa en entrenar algoritmos con enormes cantidades de datos de texto y código de internet. Este avance tecnológico permite a la Inteligencia Artificial aprender patrones, gramática y vocabulario para generar respuestas coherentes.

Convirtiéndose la relación en un nexo fraternal.

Sin embargo, su propósito no es tener conciencia, sino procesar información y generar respuestas basadas en los datos con los que fueron entrenados.

La preocupación no es que la IA se vuelva "mala" o se apodere del mundo, sino que su uso generalizado sin la debida comprensión de sus limitaciones pueda ser perjudicial para la salud mental de las personas.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

El trabajo ha muerto: bienvenidos a la economía sin humanos

La feria del videojuego Gamescom 2025 abre sus puertas en Alemania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia