CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

Según la Agencia de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Lisa Cook habría "falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables" para dos créditos inmobiliarios

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

SAUL LOEB/AFP

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, pidió el miércoles a través de un mensaje en su red Truth Social la renuncia de Lisa Cook, una de las responsables de la Reserva Federal (Fed).

Trump aumenta así la presión sobre una institución que considera demasiado reacia a apoyar la nueva y tranformadora política económica al no bajar sus tasas de interés.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
GOBIERNO

¿Qué tipo de salvavidas sostiene al presidente de la Reserva Federal?
Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

Según el responsable de la Agencia de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, Cook habría "falsificado documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo favorables" para dos créditos inmobiliarios, informó la agencia especializada Bloomberg.

El director de la FHFA pidió a continuación al Departamento de Justicia que abra una investigación sobre Cook, según el documento reproducido por la agencia de noticias.

¡Lisa "Cook debe dimitir ahora mismo!", escribió el presidente estadounidense, compartiendo el artículo de Bloomberg.

La reducción de las tasas de interés

Una renuncia de Cook permitiría a Trump reforzar su control sobre la Fed al disponer de dos asientos para renovar y así presionar para que el banco central reduzca sus tasas más rápidamente para apoyar sus medidas económicas, incluidos aranceles y reducción de impuestos para los más ricos.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado bajo el gobierno de Trump con "sospechosa cautela" los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

Trump no ha ocultado su descontento y ha criticado abiertamente al presidente de la institución, Jerome Powell, sobre todo en las últimas semanas.

Los recortes de tasas abaratan los créditos y por lo tanto impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central "independiente", que no fue así durante el gobierno de Joe Biden, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

FUENTE: Con información de AFP.

