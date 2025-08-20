miércoles 20  de  agosto 2025
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

La aeronave se suma al despliegue de tres buques y más de 4,000 soldados, en una operación destinada a frenar el flujo de drogas que salen del país hacia el norte de América

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.&nbsp;

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El congresista de Florida, Carlos Giménez, compartió en su cuenta de X que Estados Unidos ha enviado un avión P-8 Poseidon a las cercanías de Venezuela.

En un contexto de tensión hacia la dictadura de Nicolás Maduro, el político estadounidense destacó que la aeronave, un modelo militar de patrulla marítima, tiene capacidades especializadas en la detección de submarinos.

Lee además
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025. 
ANÁLISIS

Maduro, la recompensa que redefine el mapa del poder en América Latina

Además, Giménez recordó que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura de Maduro sigue vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/1958145597698928740&partner=&hide_thread=false

El avión se enmarca dentro de las acciones antidrogas emprendidas por el gobierno del presidente Donald Trump contra el Cartel de los Soles, máxima organización criminal de narcotráfico encabezada por la dictadura de Maduro.

Por ello, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe muy cerca de Venezuela con el despliegue de tres buques y más de 4,000 soldados, en una operación destinada a frenar el flujo de drogas que salen del país hacia el norte de América.

Recientemente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EEUU está preparado para "usar todo su poder" y llevar ante la Justicia a los responsables del narcotráfico.

Estados Unidos catálogo al régimen de Nicolás Maduro como "un cartel del narcotráfico" y no un Gobierno legítimo, siendo Maduro un fugitivo de la justicia.

El despliegue incluye destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

El régimen reacciona

El régimen de Venezuela dispuso este martes la suspensión de toda actividad relacionada con drones en el territorio nacional, de acuerdo con una resolución oficial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.927.

La medida, que tendrá una duración inicial de 30 días prorrogables, prohíbe de forma expresa "la compra, venta, operación, registro, importación, fabricación y entrenamiento vinculados a aeronaves pilotadas a distancia, incluidos los aeromodelos". Solo se contempla como excepción el uso por parte de organismos de seguridad del Estado.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

¿Qué áreas de operaciones tiene el ICE en Estados Unidos?

Opciones de financiamiento para extranjeros: préstamos para inversionistas internacionales en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia