EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El congresista de Florida, Carlos Giménez, compartió en su cuenta de X que Estados Unidos ha enviado un avión P-8 Poseidon a las cercanías de Venezuela.

En un contexto de tensión hacia la dictadura de Nicolás Maduro, el político estadounidense destacó que la aeronave, un modelo militar de patrulla marítima, tiene capacidades especializadas en la detección de submarinos.

ANÁLISIS Maduro, la recompensa que redefine el mapa del poder en América Latina

VENEZUELA Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Además, Giménez recordó que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura de Maduro sigue vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/1958145597698928740&partner=&hide_thread=false Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde USA hacia #Venezuela.



Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina.



La recompensa de $50 millones aún está disponible.



Les queda poco. pic.twitter.com/xRI2wmDCVI — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 20, 2025

El avión se enmarca dentro de las acciones antidrogas emprendidas por el gobierno del presidente Donald Trump contra el Cartel de los Soles, máxima organización criminal de narcotráfico encabezada por la dictadura de Maduro.

Por ello, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe muy cerca de Venezuela con el despliegue de tres buques y más de 4,000 soldados, en una operación destinada a frenar el flujo de drogas que salen del país hacia el norte de América.

Recientemente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EEUU está preparado para "usar todo su poder" y llevar ante la Justicia a los responsables del narcotráfico.

Estados Unidos catálogo al régimen de Nicolás Maduro como "un cartel del narcotráfico" y no un Gobierno legítimo, siendo Maduro un fugitivo de la justicia.

El despliegue incluye destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

El régimen de Venezuela dispuso este martes la suspensión de toda actividad relacionada con drones en el territorio nacional, de acuerdo con una resolución oficial publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.927.

La medida, que tendrá una duración inicial de 30 días prorrogables, prohíbe de forma expresa "la compra, venta, operación, registro, importación, fabricación y entrenamiento vinculados a aeronaves pilotadas a distancia, incluidos los aeromodelos". Solo se contempla como excepción el uso por parte de organismos de seguridad del Estado.

FUENTE: Redacción