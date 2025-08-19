martes 19  de  agosto 2025
La feria del videojuego Gamescom 2025 abre sus puertas en Alemania

A partir del miércoles, profesionales y aficionados, algunos disfrazados de sus personajes preferidos, se darán cita durante cinco días en los inmensos pabellones del recinto ferial Koelnmesse para probar sus videojuegos favoritos.

Stand de Madrid in Game en la Gamescom de 2024

Stand de Madrid in Game en la Gamescom de 2024

MADRID IN GAME

COLONIA.- El juego de disparos "Call of Duty: Black Ops 7" y la continuación de la saga japonesa "Resident Evil" dan este martes el pistoletazo de salida en Alemania a la Gamescom, una de las mayores ferias mundiales del videojuego.

Durante una velada inaugural prevista para la noche, se desvelarán durante casi dos horas nuevas imágenes de las superproducciones esperadas en los próximos meses.

Todo ante un público de más de 5.000 personas reunidas en Colonia (oeste), entre las que estará un ejército de periodistas, profesionales y aficionados.

En la edición de 2024, cerca de 335.000 visitantes acudieron a la cita. Los organizadores esperan volver a alcanzar este año las cifras de asistencia previas a la pandemia de covid-19, que rondaban los 370.000 participantes.

Ausente en 2024, Nintendo regresa con el éxito del lanzamiento de la Switch 2, mientras que Xbox (Microsoft) presentará sus nuevas consolas portátiles previstas para finales de año. La japonesa Sony ha decidido no asistir.

Entre los juegos más destacados de este año se encuentran los nuevos episodios de las sagas japonesas de terror "Silent Hill" y "Resident Evil", la esperada secuela de una joya de la escena independiente, "Hollow Knight: Silksong", o "Metroid Prime 4", nueva entrega de la serie de ciencia ficción de Nintendo.

Sin embargo, el ambiente entre los 1.500 expositores es bastante dispar: aunque todos los indicadores económicos son positivos para los principales desarrolladores de videojuegos, continúan las oleadas de despidos.

"El sector ha atravesado un periodo difícil en los últimos dos años, con recortes de plantilla, cierre de estudios y proyectos interrumpidos", explicó a la AFP Felix Falk, director general de la asociación alemana de la industria del videojuego y coorganizador del evento.

Según el sitio web Game Industry Layoffs, cerca de 30.000 empleados del sector han perdido su empleo desde principios de 2023, más de 4000 de ellos este año.

FUENTE: Con información de Europa Press

