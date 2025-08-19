martes 19  de  agosto 2025
Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad individual del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, mientras se define la segunda instancia del dictamen condenatorio en su contra.

Con la decisión de este martes 19 de agosto, queda sin efecto la prisión domiciliaria del exmandatario. La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Araque, consideró al también exsenador culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de cárcel.

En el dictamen de 38 páginas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario y le ordenó a la juez Heredia Araque expedir, de manera inmediata, la boleta de libertad .

El pasado 13 de agosto, la Procuraduría General de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revocara la condena impuesta a Uribe Vélez al alegar que el fallo del juzgado de primera instancia presenta serias fallas en las pruebas que presentó.

El procurador encargado del caso, Bladimir Cuadro Crespo, sostuvo que el fallo de la jueza Heredia Araque se fundamentó en “conjeturas” y “no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”, según los reportes. Indicó que también hubo “vacíos en la valoración” de las pruebas por parte de la jueza.

Apelación de Álvaro Uribe

Los abogados del expresidente Uribe Vélez, quien tiene 73 años, expusieron en su apelación "de manera amplia, rigurosa y pormenorizada cómo a lo largo de las consideraciones contenidas en la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho".

El 13 de agosto, la defensa solicitó tres escenarios alternativos: la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación; la nulidad desde la audiencia de lectura del fallo; o la absolución del dirigente del Centro Democrático.

En el documento puntualizaron que “la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez" debía ser restablecida, incluso si la decisión de fondo se mantiene en estudio.

FUENTE: Con información de W Radio/AFP

