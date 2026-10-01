El Subaru Trailseeker 2026 demuestra que un vehículo eléctrico no tiene que renunciar a la personalidad aventurera que caracteriza a Subaru

El nuevo Subaru Trailseeker 2026 representa un paso importante para la marca japonesa en su estrategia de electrificación. No se trata simplemente de convertir uno de sus vehículos tradicionales en un automóvil eléctrico: Subaru ha desarrollado un SUV de tamaño mediano que combina cero emisiones con una característica que sus clientes conocen muy bien: la capacidad de enfrentar caminos difíciles y condiciones climáticas complicadas.

Con dos motores eléctricos y tracción integral Symmetrical All-Wheel Drive de serie, el Trailseeker goza de 375 caballos de potencia, una cifra que lo coloca entre los modelos eléctricos más rápidos de la gama Subaru. A esto se suman 8.5 pulgadas de altura libre al suelo, sistema X-MODE y una capacidad de remolque de hasta 3,500 libras.

El sistema de propulsión está compuesto por dos motores eléctricos, uno en cada eje. La entrega de torsión de los motores eléctricos es prácticamente instantánea y constituye una de las principales razones por las que el Trailseeker responde con tanta rapidez al acelerador. Y esa respuesta no es solamente una impresión subjetiva. En las pruebas de Car and Driver, el Trailseeker aceleró de 0 a 60 millas por hora en 3.9 segundos, considerablemente más rápido que los 4.4 segundos anunciados originalmente por Subaru.

La transmisión es de relación única, algo habitual en los vehículos eléctricos. En lugar de esperar los cambios de una transmisión convencional, el conductor recibe una respuesta inmediata cuando presiona el acelerador. Esto convierte al Trailseeker en un vehículo sorprendentemente rápido para un SUV familiar, concebido también para actividades al aire libre.

La velocidad máxima está limitada electrónicamente, por disposiciones gubernamentales, a 115 millas por hora, de acuerdo con las pruebas instrumentadas de Car and Driver. Sin embargo, la velocidad máxima no es realmente el principal argumento del Trailseeker. Subaru ha puesto mayor énfasis en la combinación de aceleración, estabilidad, tracción y capacidad para circular fuera del pavimento.

El sistema Symmetrical All-Wheel Drive trabaja permanentemente con las cuatro ruedas y se complementa con X-MODE y diferentes configuraciones de control de tracción para superficies como nieve, tierra, barro y terrenos complicados. La altura libre de 8.5 pulgadas también permite superar obstáculos que podrían representar un problema para muchos otros vehículos eléctricos.

Como el Trailseeker es completamente eléctrico, no utiliza gasolina y, por lo tanto, no tiene una cifra de millas por galón convencional. La EPA calcula para el Subaru Trailseeker Premium hasta 126 MPGe en ciudad, 107 MPGe en carretera y 117 MPGe combinadas, con una autonomía de aproximadamente 281 millas por carga para esa configuración. Las versiones con diferentes equipamientos pueden presentar cifras ligeramente distintas.

La batería tiene una capacidad de aproximadamente 74.7 kWh según las especificaciones de Edmunds, mientras que las cifras técnicas publicadas por Car and Driver identifican un paquete de 67 kWh utilizables en el vehículo probado. En cualquier caso, la autonomía oficial se sitúa alrededor de las 280 millas, suficiente para las necesidades diarias de muchos conductores y para viajes de distancia moderada.

La recarga rápida es otro punto destacado. Subaru indica que el Trailseeker puede pasar aproximadamente, del 10% al 80% de carga en unos 28 minutos bajo condiciones apropiadas. Además, utiliza el estándar NACS y tiene acceso a la red de Superchargers de Tesla compatible con el vehículo.

El Trailseeker tiene capacidad para cinco pasajeros y ofrece un interior amplio, con una zona de carga que resulta especialmente útil para quienes practican actividades al aire libre. Puede remolcar hasta 3,500 libras, una capacidad poco común entre algunos SUV eléctricos de este tamaño.

También dispone de una pantalla multimedia de 14 pulgadas y el sistema de asistencia al conductor EyeSight. La combinación de tecnología, espacio y tracción integral busca convertirlo en un vehículo familiar tanto para el desplazamiento diario como para las escapadas de fin de semana.

Para el mercado estadounidense, el precio inicial oficial del Subaru Trailseeker Premium es de $39,995, antes de impuestos, registro, opciones y otros cargos aplicables. La tabla de Subaru muestra además precios de $43,995 para el Limited, $46,555 para el Touring y $46,855 para el Touring con tapicería de cuero

El Subaru Trailseeker 2026 demuestra que un vehículo eléctrico no tiene que renunciar a la personalidad aventurera que caracteriza a Subaru. Sus 375 hp, aceleración de hasta 3.9 segundos de 0 a 60 mph en pruebas independientes, tracción integral permanente, capacidad de remolque de 3,500 libras y autonomía cercana a las 280 millas lo convierten en una propuesta particularmente versátil.

Más que buscar récords de velocidad, el Trailseeker apuesta por ofrecer potencia eléctrica, espacio familiar y capacidad para enfrentar nieve, lluvia, caminos de tierra y aventuras fuera del asfalto. Para Subaru, este vehículo representa además algo más importante: la llegada de un vehículo eléctrico que intenta conservar intacto el espíritu aventurero de la marca.