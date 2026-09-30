miércoles 30  de  septiembre 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus por su suplencia ante Noruega y su ausencia ante Dinamarca.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, un día antes del partido contra Dinamarca por la tercera jornada de la Liga de Naciones, después de la polémica generada por sus declaraciones y las decisiones del seleccionador Jorge Jesus.

El delantero portugués se marchó de las instalaciones en un vehículo de la Federación Portuguesa de Fútbol y posteriormente puso rumbo al aeropuerto, según informaciones procedentes de Portugal.

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La salida se produjo después de que Jorge Jesus explicara en rueda de prensa la suplencia de Cristiano Ronaldo en el partido ante Noruega. El técnico aseguró que había hablado previamente con el atacante y que estaba previsto que no disputara ni ese encuentro ni el próximo ante Dinamarca, después de haber sido titular frente a Gales en el primer compromiso.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

Sin embargo, durante el partido contra Noruega, el seleccionador decidió enviar a Cristiano Ronaldo a calentar durante aproximadamente 30 minutos ante la posibilidad de necesitarlo durante el encuentro. Finalmente, el delantero no ingresó al terreno de juego.

La situación habría generado frustración en Cristiano, quien no habría entendido la decisión de calentar durante un período prolongado sin terminar participando en el partido.

«Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado. Se llame Cristiano o Pelé», explicó Jorge Jesus ante los medios. «Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado. Se llame Cristiano o Pelé», explicó Jorge Jesus ante los medios.

El seleccionador también quiso dejar claro que las decisiones deportivas corresponden a su responsabilidad. «No existe ningún caso» con Cristiano Ronaldo, aseguró Jesus, en un intento por restar importancia a la situación.

Pese a las explicaciones del entrenador, Cristiano Ronaldo terminó abandonando la concentración portuguesa. El futbolista no participó en el entrenamiento posterior al encuentro y dejó las instalaciones mientras el resto del equipo se encontraba sobre el terreno de juego.

Portugal debe enfrentarse este jueves a Dinamarca en Copenhague, en la tercera jornada de la Liga de Naciones. La presencia de Cristiano Ronaldo ya estaba descartada para ese encuentro antes de producirse su salida de la concentración.

La situación abre ahora un nuevo episodio en torno a la relación entre el capitán portugués y Jorge Jesus, aunque las partes no han confirmado públicamente que exista un conflicto interno de mayores dimensiones.

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