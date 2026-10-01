Florida: demócratas piden al IRS investigar fondos de Hope Florida

MIAMI.- Dos legisladoras demócratas de Florida pidieron al Servicio de Impuestos Internos (IRS) abrir una investigación federal sobre el uso de 10 millones de dólares procedentes de un acuerdo relacionado con Medicaid y transferidos a Hope Florida Foundation. En una carta fechada el 29 de septiembre, sostuvieron que los fondos públicos terminaron en actividades políticas y solicitaron al IRS revisar si tres organizaciones sin fines de lucro cumplieron las normas tributarias.

La misiva fue dirigida a Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, y firmada por Fentrice Driskell, líder demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, y la representante Kelly Skidmore. También fue enviada con copia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien figura en la carta como comisionado interino del IRS, y a los integrantes de la delegación de Florida en el Congreso.

Argumentos en la carta al IRS

Las legisladoras pidieron al IRS investigar las operaciones de Hope Florida Foundation, Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs. De acuerdo con el documento, los 10 millones de dólares formaban parte de una multa de 60 millones que debía pagarse a la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (AHCA) por facturación excesiva de Medicaid. La carta afirma que esa suma se separó del acuerdo y fue enviada a Hope Florida Foundation a través del Departamento de Niños y Familias (DCF).

La misiva sostiene que la propuesta de acuerdo estuvo sin avanzar durante 19 meses y que la entonces fiscal general Ashley Moody la aprobó después de incluir la transferencia a Hope Florida. El pago a la fundación debía efectuarse en un plazo de siete días, según el documento.

Después, Hope Florida entregó 5 millones de dólares a cada una de dos organizaciones de bienestar social: Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs.

De acuerdo con la carta, ambas transfirieron rápidamente la mayor parte del dinero a Keep Florida Clean, un comité político que entonces presidía James Uthmeier, jefe de gabinete de Ron DeSantis y posteriormente nombrado fiscal general de Florida.

La carta también afirma que los fondos llegaron al Partido Republicano de Florida y se utilizaron para hacer campaña contra dos iniciativas electorales, que finalmente fueron derrotadas. Una de ellas proponía legalizar la marihuana.

Las representantes también solicitaron al IRS examinar si las tres organizaciones cumplieron las condiciones de sus respectivas exenciones tributarias y declararon correctamente el dinero recibido. Y recordaron en el documento que las entidades clasificadas como 501(c)(3), como Hope Florida Foundation, no pueden intervenir directa ni indirectamente en campañas políticas y deben limitar sus actividades de presión legislativa. Las infracciones pueden generar impuestos especiales para la organización y sus responsables, conforme a las secciones 4955 y 4912 del Código de Rentas Internas.

En cuanto a las organizaciones 501(c)(4), la carta señala que su actividad principal debe promover el bienestar social y que ciertos gastos políticos pueden estar sujetos a impuestos bajo la sección 527(f). Por ello, las legisladoras pidieron al IRS determinar si corresponde cobrar impuestos por el uso final de los fondos.

La solicitud identifica a Hope Florida Foundation como organización 501(c)(3), con número de identificación fiscal 93-3379025; y a Secure Florida’s Future, con el número 82-3058657, y Save Our Society From Drugs, con el 59-3470019, ambas clasificadas como 501(c)(4).

Las firmantes reconocieron que las normas de confidencialidad tributaria limitan la información que el IRS puede compartir con ellas. Aun así, solicitaron que la agencia examine las declaraciones de las entidades y determine si corresponde cobrar impuestos. La carta también cita una publicación de diciembre de 2025 del senador Rick Scott: “Millones de dólares en impuestos destinados a niños pobres no tienen por qué financiar anuncios políticos”.

Informe del gran jurado que motivó la petición

Esta carta de las legisladoras demócratas se produjo después de que un gran jurado de Florida concluyera que funcionarios de la administración DeSantis desviaron indebidamente 10 millones de dólares del acuerdo relacionado con Medicaid hacia Hope Florida Foundation. El informe describió la operación como parte de “un plan sofisticado para financiar actividades políticas”, según la información obtenida por el periodista Jim DeFede, de CBS News Miami.

El documento fue presentado bajo sello en la oficina del secretario de los tribunales del condado de Leon el 28 de enero y permaneció protegido por el secreto del gran jurado mientras se desarrollaban procedimientos judiciales cerrados sobre su posible divulgación.

El jurado determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos criminales contra una persona en particular, aunque sus conclusiones señalaron que el dinero fue desviado de su propósito público de financiar atención médica para niños y mujeres embarazadas.

En la carta, Driskell y Skidmore afirman que una investigación legislativa de la Cámara estatal ya había revelado elementos que luego aparecieron en el informe del gran jurado. Su petición al IRS busca establecer si las organizaciones cumplieron las reglas federales que rigen las entidades exentas de impuestos y si deben responder por el uso político de los fondos.

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