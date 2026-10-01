jueves 1  de  octubre 2026
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Aguaceros y tormentas podrían coincidir con los ciclos de mareas altas y volver a cubrir calles de Miami-Dade, Broward y Palm Beach durante este jueves

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach

D.C
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida afronta este jueves una nueva jornada de lluvias y posibles inundaciones localizadas, mientras persisten niveles del mar superiores a lo habitual después del reciente ciclo de mareas reales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó aguaceros y tormentas eléctricas entre dispersas y numerosas, con las mayores probabilidades sobre las áreas interiores y la costa atlántica.

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Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y otras localidades del corredor urbano podrían registrar precipitaciones en distintos momentos del día. La probabilidad de lluvia ronda 70% en buena parte de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Según el pronóstico, las temperaturas máximas se mantendrán entre 85 y 87 grados Fahrenheit, contenidas parcialmente por la nubosidad y los episodios de lluvia.

Aunque las mareas más pronunciadas del ciclo reciente comenzaron a disminuir, los niveles del océano continúan por encima de lo normal.

El NWS advirtió que todavía pueden producirse inundaciones costeras menores durante el período comprendido entre una hora y media y dos horas alrededor de cada marea alta, cuando el mar alcanza su nivel máximo.

Efecto combinado

El principal riesgo se concentra en las zonas donde coincidan el punto más alto de la marea y aguaceros intensos. El agua de lluvia encuentra mayores dificultades para salir por los sistemas de drenaje cuando los niveles de canales, desagües y bahías permanecen elevados.

Esa combinación puede generar acumulaciones rápidas en calles bajas, estacionamientos y accesos cercanos a la costa, aunque las precipitaciones no duren demasiado. El peligro aumenta en lugares que recibieron entre una y tres pulgadas de lluvia durante los episodios recientes.

Miami Beach, Hallandale Beach y otras comunidades costeras registraron inundaciones durante los últimos días. En algunos sectores, el agua salada cubrió calles y entradas de edificios, mientras las lluvias complicaron todavía más el drenaje.

El NWS mantenía avisos o comunicados por inundación costera para diferentes sectores del sur de Florida. En la costa atlántica, la vigilancia se extendía hasta la tarde del jueves, mientras que en el sur de Miami-Dade, el territorio continental de Monroe y la costa de Collier estaba prevista hasta el mediodía.

Precaución en las vías

Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, incluso cuando el agua parezca poco profunda. La corriente puede ocultar baches, alcantarillas abiertas u otros obstáculos y una acumulación relativamente baja puede provocar que un vehículo pierda estabilidad o se apague.

Los residentes de sectores vulnerables también deben evitar estacionar sus automóviles en calles bajas durante las horas próximas a la pleamar.

La inestabilidad continuará durante los próximos días. El pronóstico anticipa nuevas posibilidades de aguaceros y tormentas el viernes y durante el fin de semana, por lo que el riesgo de inundación dependerá tanto de la intensidad de cada episodio como de la rapidez con que logren drenar las zonas afectadas.

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