Sellos de alimentos aumentan en Florida, revise cuánto le corresponde

Imagen referencial de un comercio de La Pequeña Habana que acepta pagos mediante SNAP/EBT, programa cuyos beneficios aumentaron en Florida desde el 1 de octubre.

MIAMI. — Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocidos tradicionalmente como “sellos de alimentos”, aumentan desde este 1 de octubre para los hogares elegibles de Florida, como resultado del ajuste anual destinado a compensar parcialmente el encarecimiento de los alimentos.

Las nuevas cantidades corresponden al año fiscal federal 2027 y permanecerán vigentes hasta el 30 de septiembre del próximo año, como parte de la revisión que realiza cada octubre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre las asignaciones máximas, las deducciones y los límites de ingresos utilizados para calcular la ayuda.

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En Florida, una persona podrá recibir un máximo de $306 mensuales, frente a los $298 anteriores. El límite para dos integrantes subió de $546 a $562; para tres, de $785 a $808; y para una familia de cuatro, de $994 a $1.023.

Un hogar de ocho personas podrá obtener hasta $1.841, en comparación con los $1.789 vigentes hasta septiembre. La prestación mínima para hogares elegibles de una o dos personas también aumentó de $24 a $25 mensuales.

No todos recibirán el máximo

Las cantidades publicadas por el Gobierno federal representan los beneficios máximos y no significan que todos los participantes recibirán esos montos.

La ayuda se calcula según el número de personas que viven en el hogar, los ingresos netos reconocidos y determinadas deducciones. Entre los gastos que pueden influir aparecen la vivienda, los servicios públicos, el cuidado de menores o dependientes y algunos desembolsos médicos de adultos mayores o personas con discapacidad.

Como regla general, el programa resta aproximadamente 30% de los ingresos netos computables al máximo correspondiente al tamaño de la familia. Por esa razón, dos hogares con igual número de integrantes pueden recibir cantidades diferentes.

El ajuste también eleva algunos límites de ingresos, lo que podría permitir que ciertas familias que anteriormente superaban el umbral puedan ahora cumplir los requisitos. Sin embargo, la elegibilidad definitiva debe ser determinada por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), que administra el programa en el estado.

Ajuste automático

Las personas que ya reciben SNAP no necesitan presentar una solicitud nueva exclusivamente para obtener el incremento. El sistema debe aplicar automáticamente las cantidades actualizadas, aunque cada beneficiario seguirá recibiendo los fondos en su fecha habitual mediante la tarjeta electrónica EBT.

Los participantes deben informar al DCF cualquier cambio requerido en sus ingresos, dirección o composición familiar y completar a tiempo los procesos de renovación. Si el beneficio no refleja la situación actual del hogar, pueden revisar su expediente a través del portal MyACCESS.