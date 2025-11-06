Tinder planea usar las fotos de la galeríal para ayudar a su IA a conocer a los usuarios

Tinder pretende extender el próximo año la disponibilidad de Química, una función impulsada por inteligencia artificial (IA ) que ayudará a tener coincidencias "más compatibles" a partir de lo que aprenda de las fotos que los usuarios guardan en su móvil.

Match Group se prepara para reintroducir Tinder en su audiencia principal en 2026 tras centrar sus trabajos este año en "acelerar la innovación, reconstruir la confianza y ofrecer excelentes productos", como expresó la compañía en los resultados del tercer trimestre de 2025.

Con estos trabajos, se actualizó la aplicación de iOS con el lenguaje de diseño Liquid Glass, y mejoró el rendimiento tanto en iOS como en Android, hasta conseguir que la 'app' sea un 32% y un 38% más rápida, respectivamente.

Este año también destacó los perfiles, para que la información biográfica se muestre en la primera tarjeta de foto y el contenido se integre en el carrusel de fotografía, y logró introducir los modos de navegación, espacios donde conocer a gente nueva de manera individual o por parejas.

Tinder tiene en pruebas una serie de funciones como los 'Me Gusta' contextuales y la mensajería abierta, y prepara para el próximo año una nueva "experiencia de producto" impulsada por inteligencia artificial.

Se trata de Química, que utiliza el aprendizaje profundo para conocer mejor a los usuarios a partir de preguntas interactivas y el acceso —bajo permiso— al carrete de fotos y vídeos del dispositivo móvil. De esta forma, mostrará perfiles que puedan generar "coincidencias más compatibles y conversaciones interesantes".

Química está ya está disponible en dos países, Nueva Zelanda y Australia, y Match Group pretende extender esta función en los próximos meses.

Tinder no es el primer servicio que solicita el acceso a la galería del teléfono móvil. Facebook también pide usar su contenido para ofrecer a los usuarios sugerencias creativas para las historias a partir de fotografías que no habían compartido previamente en la red social.

FUENTE: Con información de Europa Press