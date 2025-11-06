DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

El gobernador Ron DeSantis junto a la secretaria del Departamento de Protección Ambiental , Alexis Lambert, (camisa blanca),

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis , encabezó este martes en South Bay, en el condado de Palm Beach, la ceremonia de inicio de obras del EAA Inflow Pump Station, una de las infraestructuras más importantes dentro del proyecto del Embalse del Área Agrícola de los Everglades (EAA Reservoir), diseñado para restaurar el flujo natural del agua desde el lago Okeechobee hacia el Parque Nacional Everglades y la bahía de Florida.

Acompañado por la secretaria del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Alexis Lambert, y representantes de organizaciones ambientalistas, el gobernador destacó que el proyecto de esta gran estación de bombeo de agua “marca otro hito histórico en la restauración de los Everglades”, al permitir que el estado tome el control directo de la construcción de las estaciones de bombeo y acelere los plazos originalmente previstos por el gobierno federal.

“Este es el primer paso de un proyecto significativo que garantizará que el embalse EAA esté listo para operar antes de lo previsto y a un costo de la mitad del estimado federal”, dijo DeSantis. “El embalse almacenará más de 78 mil millones de galones de agua —equivalente a 120.000 piscinas olímpicas—, que luego serán tratadas y enviadas al sur para nutrir los Everglades. Es una solución que protege a las comunidades, mejora la calidad del agua y preserva un ecosistema único”.

Una obra monumental para un ecosistema vital

Ubicado al sur del Lago Okeechobee, el embalse EAA abarcará 10.000 acres de extensión y estará acompañado por un área de tratamiento de aguas pluviales de 6.500 acres, donde el agua será limpiada antes de enviarse al sur.

Una vez operativo, se espera que el sistema proporcione entre 270 y 470 mil millones de galones de agua dulce limpia cada año a los Everglades y a la bahía de Florida, además de abastecer de agua al acuífero Biscayne, principal fuente de agua potable para millones de residentes del sur del estado, explico DeSantis.

Según el gobernador, esta obra permitirá además reducir el nivel del lago Okeechobee en seis pulgadas, disminuyendo de manera significativa los vertidos contaminantes hacia los estuarios costeros.

“El embalse será más grande que Manhattan y probablemente más seguro también”, bromeó DeSantis, quien subrayó que la estación de bombeo —con nueve bombas de alta capacidad y la posibilidad de mover 3.000 millones de galones diarios— será una de las mayores del estado.

“La obra estará terminada cinco años antes de lo previsto, gracias al liderazgo de Florida y a nuestra capacidad de hacer las cosas sin esperar a que Washington se mueva”, añadió.

Colaboración y eficiencia

Durante su intervención, Alexis Lambert, secretaria del DEP, resaltó el valor de la cooperación interinstitucional.

“El EAA Inflow Pump Station es mucho más que un proyecto de construcción; es la pieza clave que hace posible la joya de la restauración de los Everglades”, afirmó. “Gracias al acuerdo alcanzado este verano entre el estado y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU., Florida puede entregar proyectos más rápido, con menores costos y una coordinación más fuerte. Este trabajo conjunto asegura que cada componente del sistema avance de forma eficiente y sincronizada”.

Lambert añadió que la iniciativa no solo beneficia al ecosistema, sino también a las comunidades humanas, al reforzar el suministro de agua dulce del acuífero Biscayne, fuente principal de agua potable para millones de residentes del sur de Florida.

Reconocimiento de los defensores ambientales

Por su parte, Anna Upton, directora ejecutiva de Everglades Trust, elogió el compromiso del gobernador con la restauración ambiental y calificó la jornada como “un cambio de época” en la historia de los Everglades.

“Llevo más de 15 años trabajando en temas de restauración, y puedo decir con certeza que la llegada del gobernador DeSantis marcó un antes y un después”, aseguró Upton. “Bajo su liderazgo se aceleraron los cronogramas, se consiguió un acuerdo histórico con el gobierno federal y se avanzó en la construcción del proyecto más importante de restauración ambiental en la historia del estado. Hoy estamos un paso más cerca de que el sueño del embalse EAA, 25 años en planificación, se convierta en realidad”.

Citó además al expresidente Theodore Roosevelt, recordando que “una nación actúa correctamente cuando entrega sus recursos naturales a la próxima generación aumentados, no deteriorados”, y añadió: “Gobernador DeSantis, usted ha puesto ese principio en práctica”.

Compromiso continuo

DeSantis adelantó que su próxima propuesta presupuestaria, que será presentada en diciembre, continuará destinando fondos récord para proyectos de conservación y restauración ambiental.

“No nos quedamos de brazos cruzados”, afirmó. “En Florida hacemos el trabajo, adelantamos los proyectos y cumplimos antes de tiempo y con bajo presupuesto. Es un orgullo ver que la restauración de los Everglades avanza como nunca antes”.

El gobernador mencionó que desde 2019, su administración ha celebrado 80 hitos dentro del programa de restauración de los Everglades, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Con el inicio de esta nueva estación de bombeo, el gobierno de Florida reafirma su meta de devolver el flujo natural de agua a los Everglades, proteger las fuentes de agua potable y garantizar un legado ambiental duradero para las generaciones futuras.

